IPL 2021, Indian Premier League 2021 Live News: les équipes de l’IPL commencent la séance d’entraînement avant l’ouverture de la saison le 9 avril

Dernières nouvelles et mises à jour sur IPL 2021: La prochaine édition de la Premier League indienne devrait commencer à partir du 9 avril. L’ouverture de la saison se jouera entre les Royal Challengers Bangalore de Virat Kohli et les champions en titre des Indians de Mumbai. Dans la 14e édition de la ligue T20, il y aura un total de 56 matches de championnat. Ces matchs se joueront à huis clos dans six villes et aucun spectateur ne sera autorisé. Les six villes sont – Kolkata, Chennai, Bengaluru, Mumbai, Delhi Ahmedabad.

L’année dernière, la ligue a été transférée aux Émirats arabes unis en raison de l’épidémie de coronavirus et tous les matchs ont été joués à huis clos.

Ce sera la première fois que les équipes de l’IPL joueront tous leurs matchs dans un lieu neutre. Toutes les huit franchises joueront dans quatre des six sites. Le tournoi se terminera le 30 mai et l’affrontement au sommet se jouera au stade Narendra Modi récemment rénové.

Pendant ce temps, les joueurs de plusieurs équipes ont participé à leur première session de filets. Pour toutes les dernières mises à jour sur IPL 2021, continuez à suivre notre blog en direct.