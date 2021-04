IPL 2021, KKR vs MI Preview: Fort de la victoire contre SRH, Knight Riders fera de son mieux contre les Indiens Nemesis de Mumbai

Le double champion IPL KKR est confiant avant le match contre MI. (Source de la photo: Twitter / IPL)

IPL 2021, Match 5, KKR vs MI: Aperçu: Kolkata Knight Riders, qui a entamé la 14e saison de la Premier League indienne en beauté, affrontera les Indiens de Mumbai lors du match de championnat de l’IPL 2021 mardi. Ce sera le deuxième match des deux équipes et il se jouera au stade MA Chidambaram de Chennai. KKR, double champion IPL, est confiant avant le match contre MI – la franchise la plus titrée de tous les temps avec un record de cinq titres. D’un autre côté, les Indiens de Mumbai cherchent une occasion de rebondir alors qu’ils ont commencé la saison par une défaite.

KKR a sous-performé lors de la dernière saison de la ligue T20, mais cette fois, l’équipe avait l’air d’une unité complètement différente, de la manière dont ils ont remporté la victoire contre Surnrisers Hyderabad lors de leur ouverture IPL dimanche. Sous le skipper Eoin Morgan, KKR a eu une approche intrépide et cela s’est manifesté dans l’agression montrée par le premier ordre. Même la finition de Dinesh Karthik était explosive.

La nouvelle approche a été écrite partout au tirage au sort lorsque Morgan a choisi de ne pas choisir le joueur le plus fiable de l’équipe, Sunil Narine. Les ouvreurs Nitish Rana et Shubman Gill étaient offensifs dès le premier ballon. L’équipe, qui avait déjà un solide ordre intermédiaire, l’a encore renforcée en ajoutant la superstar du Bangladesh Shakib Al Hasan.

Malgré les deux coups sous la forme de Shubman Gill et Andre Russell de Rashid Khan, la puissance brutale et le travail habile du poignet de Rana étaient pleinement visibles. Son impressionnant bâton a maintenu l’équipe dans une position confortable. Plus tard, Underfire Karthik a propulsé KKR à un total de 187 victoires en réussissant 22 points invaincus.

Malgré cela, il est un fait que KKR n’a réussi à décrocher qu’une seule victoire lors de ses 12 derniers matchs contre les Indiens de Mumbai. Mais ce sera finalement la bataille d’esprit entre Morgan et Rohit lorsqu’ils se rencontreront aujourd’hui au stade MA Chidambaram de Chennai.

Malgré un début de saison médiocre dans la 14e saison de l’IPL, les Indiens de Mumbai ont tout ce qu’il faut pour donner une rude compétition à KKR. De plus, le quintuple tenant du titre cherche désespérément à remporter sa première victoire de la saison. L’équipe avait perdu contre les Royal Challengers Bangalore lors du premier match de l’IPL le 9 avril.

Le match d’aujourd’hui ne sera pas du tout un jeu d’enfant pour KKR, car des quilleurs du MI comme Jasprit Bumrah et Trent Boult ont toute la puissance de feu pour faire lutter la formation de frappeurs KKR pour chaque course.

Et le plus important est que MI a perdu son match contre RCB à cause de la brillance individuelle de Harshal Patel et AB de Villiers.

MI a une ligne de frappe explosive d’ordre intermédiaire grâce à Suryakumar Yadav, Ishan Kishan et Hardik et Krunal Pandya. Mais cela n’a pas fonctionné comme prévu lors du match contre RCB. Il devra peut-être également réfléchir à la combinaison d’ouverture si Quinton de Kock continue d’être en quarantaine. C’est parce que Chris Lynn, qui a fait ses débuts lors du dernier match, est devenu le meilleur buteur de MI après avoir survécu à des manques et des manques.

Escouades (à partir de):

Kolkata Knight Riders: Eoin Morgan (capitaine), Dinesh Karthik, Shubman Gill, Nitish Rana, Tim Seifert, Rinku Singh, Andre Russell, Sunil Narine, Kuldeep Yadav, Shivam Mavi, Lockie Ferguson, Pat Cummins, Kamlesh Nagarkoti, Sandeep Warrier, Prasidh Krishna, Rahul Tripathi, Varun Chakravarthy, Shakib Al Hasan, Sheldon Jackson, Vaibhav Arora, Harbhajan Singh, Karun Nair, Ben Cutting, Venkatesh Iyer, Pawan Negi.

Indiens de Mumbai: Rohit Sharma (capitaine), Suryakumar Yadav, Anmolpreet Singh, Chris Lynn, Saurabh Tiwary, Dhawal Kulkarni, Jasprit Bumrah, Rahul Chahar, Trent Boult, Mohsin Khan, Hardik Pandya, Jayant Yadav, Kieron Pollard, Royul Pandya, Royul Pandya , Ishan Kishan, Quinton de Kock, Aditya Tare, Adam Milne, Nathan Coulter Nile, Piyush Chawla, James Neesham, Yudhvir Charak, Marco Jansen, Arjun Tendulkar.

