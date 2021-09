IPL 2021 KKR vs RCB: Comment regarder KKR vs RCB IPL 2021 en ligne, regarder KKR vs RCB en ligne, regarder IPL 2021 en ligne

in

Les deux équipes se sont affrontées 28 fois en IPL, notamment lors du tout premier match. (Twitter/Kolkata Knight Riders)

La Premier League indienne (IPL) est revenue après une pause forcée avec une rencontre du Super Sunday entre les deux équipes les plus titrées de la compétition – les Indians de Mumbai et les Super Kings de Chennai. L’édition se terminera aux Émirats arabes unis après que la deuxième vague de Covid-19 a forcé le Conseil de contrôle de Cricket India à annuler le tournoi en Inde. Aujourd’hui, les deux équipes qui ont lancé le tout premier match IPL – les Kolkata Knight Riders et les Royal Challengers Bangalore – vont reprendre leur rivalité. Voici un guide pour le match d’aujourd’hui:

KKR contre RCB

Le 31e match de l’IPL 2021 verra les Royal Challengers Bangalore affronter les Kolkata Knight Riders au stade Sheikh Zayed.

Temps de match KKR vs RCB

Ce tirage au sort a lieu juste avant 19h IST, la première boule étant lancée à 19h30.

Lire aussi | Programme complet de l’IPL 2021 : date de début de l’IPL le 9 avril ; Liste complète des matchs, lieu, horaires des matchs ici

Aperçu KKR vs RCB

Le 31e match de la saison verra deux équipes à des positions opposées dans le tableau des points. Ce sera le premier match IPL pour le skipper indien Virat Kohli après qu’il a annoncé qu’il quitterait ses fonctions de capitaine des Royal Challengers Bangalore à la fin de la saison, quelques jours après avoir annoncé qu’il passerait le poste de capitaine de l’Inde T20 après la Coupe du monde T20 plus tard. cette année. Les Royal Challengers, avec cinq victoires lors de leurs sept premiers matchs, occupent le troisième rang au tableau des points de l’IPL. D’un autre côté, les Knight Riders d’Eoin Morgan sont déjà en retrait, les doubles champions n’ayant remporté que deux victoires en sept matchs. La franchise appartenant à Shah Rukh Khan est actuellement septième de la ligue à huit équipes.

Le dernier match des Royal Challengers avant la pause de l’IPL a été une défaite de 34 points contre les Punjab Kings à Ahmedabad. Les Knight Riders ont également perdu leur dernier match dans un effondrement renversant contre les Capitals de Delhi.

Lire aussi | Liste complète des matchs des Kolkata Knight Riders IPL 2021: premier match du KKR le 11 avril – Vérifiez le lieu, le calendrier, les horaires des matchs

Historique KKR vs RCB

Les deux équipes se sont affrontées 28 fois dans l’IPL, notamment lors du tout premier match au cours duquel Brendan McCullum a donné un aperçu du mastodonte que deviendrait le tournoi. Les Knights détiennent un léger avantage sur leurs rivaux du sud avec 15 victoires, tandis que les Royal Challengers en ont remporté 13. Les Kolkata Knight Riders voudraient étendre cette avance pour mettre quelques points sur la table alors qu’ils visent une place dans les quatre premiers et les rondes éliminatoires de l’IPL. Les Royal Challengers Bangalore, quant à eux, voudraient consolider leur position près du sommet après un excellent début de saison. Les deux équipes se sont déjà affrontées au cours de cette édition, le RCB s’enfuyant avec une victoire de 38 points sur KKR.

Comment regarder KKR vs RCB à la télévision

Toutes les chaînes de Star Sports Network diffuseront le match en direct.

Comment regarder KKR vs RCB en ligne

Disney+ Hotstar est le partenaire de diffusion en direct de l’IPL. Un abonnement Disney+ Hotstar est nécessaire pour assister au match en ligne. Tous les fournisseurs de télécommunications proposent des packs spéciaux comprenant un abonnement à Disney+ Hotstar.

Meilleurs choix et astuces de la Ligue de cricket Fantasy

Nitish Rana des Knight Riders a déjà marqué 201 points cette saison. Le batteur gaucher a marqué 18 points contre RCB plus tôt cette saison et est également un bon lanceur hors pause du bras droit.

Le talisman des Knights Andre Russell a marqué 167 points et pris sept guichets dans ce qui a été jusqu’à présent un IPL terne pour le joueur et l’équipe. Le batteur droitier a marqué 31 points lors du dernier match des Knights contre les Royal Challengers.

L’ouvreur droitier des Kolkata Knight Riders, Shubman Gill, a jusqu’à présent marqué 132 points cette saison.

Rahul Tripathi, un autre batteur droitier de la formation KKR, a marqué 187 points cette saison, dont 25 lors du match contre les rivaux de lundi plus tôt dans la compétition.

Lire aussi | Liste complète des matchs des Royals Challengers Bangalore IPL 2021: premier match du RCB le 9 avril; Programme, horaires des matchs ici

L’Inde et le skipper du RCB Virat Kohli ont marqué 193 courses jusqu’à présent cette saison.

Le wikctekeeper-batteur sud-africain AB de Villiers a remporté le match contre KKR la dernière fois avec un smash-and-grab de 76. Il compte 207 points jusqu’à présent cette saison.

Le batteur australien Glenn Maxwell a été la vedette du dernier match entre les deux équipes avec un tir rapide de 78 points. Le spécialiste du T20, qui est également un bon lanceur hors pause du bras droit, a jusqu’à présent marqué 223 points cette saison.

L’ouvreur gaucher du RCB, Devdutt Padikkal, compte 195 points cette saison.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.