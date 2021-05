IPL 2021: la BCCI transfère les matchs IPL restants aux Émirats arabes unis

Les matchs restants de la ligue T20 se joueront aux EAU.

Quelques jours après avoir reporté les matchs restants de la session IPL 2021, le vice-président de la BCCI Rajeev Shukla a déclaré samedi que les matchs restants de la ligue T20 se joueraient aux EAU. “IPL a été transféré aux Emirats Arabes Unis pour cette saison”, a déclaré Rajeev Shukla, cité par l’agence de presse ANI. Auparavant, le conseil d’administration de la Premier League indienne (IPL GC) et le conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) ont tenu une réunion d’urgence et ont décidé à l’unanimité de suspendre la ligue indéfiniment après que plusieurs joueurs ont été testés positifs pour Covid-19.

