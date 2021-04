IPL 2021: le pari le plus sûr pour les marketeurs dans un scénario imprévisible

Les catégories qui fonctionnent bien le matin sont l’éducation et les jeux, car ils commencent à voir une activité accrue à 9 heures du matin.

Pour la première fois en 12 ans, IPL a démarré dans les 6 mois de la saison précédente. Malgré l’absence de foule dans les stades, le mastodonte sportif a connu une croissance plus importante que jamais en 2020, et avec l’enthousiasme qui continue de monter de chez lui, l’incertitude qui menace reste intacte. Cependant, une chose qui est incontestablement certaine est le pool d’opportunités de revenus pour les marques et les spécialistes du marketing. Avec une population numérique massive, une base de fans dédiée au cricket et un public indien captif, l’IPL 2021 en cours offre une mine d’or de possibilités inexplorées pour les spécialistes du marketing numérique de la nouvelle ère. Pour débloquer ces opportunités, voici une ventilation des informations sur les utilisateurs mobiles le jour du match de la saison précédente, par rapport aux catégories d’applications, ainsi que des conseils exploitables pour planifier votre prochaine campagne numérique réussie.

Matin (6h à 9h)

Avec les achats d’applications et les sessions à leur plus bas niveau quotidien, il ne se passe pas grand-chose le matin sur les appareils mobiles. Les catégories qui fonctionnent bien le matin sont l’éducation et les jeux, car ils commencent à voir une activité accrue à 9 heures du matin.

Déjeuner (10h à 14h)

À l’heure du déjeuner, toutes les catégories réservées aux divertissements commencent à reprendre. Les pics de nourriture et de boissons sont les plus élevés au déjeuner, avec son deuxième pic quotidien de revenus et de sessions de midi à 14 heures. Selon les informations de l’IPL 2020, les revenus de l’application Finance commencent à grimper à 10 h 00, ne diminuant que vers 19 h 00. Cette période de 10 heures représente près des trois quarts de tous les revenus financiers. Les sessions ouvertes sont les plus élevées de 10 h 00 à 14 h 00. Les joueurs semblent aimer jouer à des jeux à cette heure de la journée, car ils enregistrent leur deuxième pic quotidien le plus élevé en sessions et en revenus de midi à 14 heures.

Match de l’après-midi (15h à 18h)

Les matchs de l’après-midi se jouaient le week-end et avaient donc un impact relativement minime sur le comportement de l’application. Les applications Finance et Gaming fonctionnent bien pendant cette période. Les applications de jeu enregistrent des revenus de pointe de 14 h 00 à 20 h 00.

Match en soirée (19h à 22h)

La couverture en direct des matchs IPL coïncide avec le pic des sessions ouvertes dans presque toutes les catégories. C’est également un pic de revenus pour le divertissement, la restauration et le shopping. Les soirées sont sans doute plus importantes pour Food & Drink qu’avec n’importe quelle autre verticale. 19h à 22h représente 30% des sessions, tandis que 18h à 22h représente plus de 40% des revenus. Le divertissement prospère pendant ces heures. Les quatre heures entre 19h et 23h représentent 31% du chiffre d’affaires et plus de 42% des sessions.

Les applications de magasinage obtiennent leur plus grand coup de pouce en ce moment, avec près de 30% des revenus réservés entre 19 h 00 et 23 h 00. 28% des sessions de jeu sont enregistrées entre 18 h 00 et 22 h 00, avec plus de 25% des revenus de 17 h 00 à 21 h 00. Plus de 28% des sessions ouvertes de Finance sont enregistrées entre 18 h 00 et 22 h 00.

Après le match (22h à 1h)

La plupart des activités mobiles se terminent après le match. Les applications de divertissement sont encore quelque peu actives, tandis que les applications d’achat génèrent toujours des revenus. Les applications de divertissement enregistrent toujours l’activité des sessions. 15% des séances ont lieu entre 22h et minuit. Le chiffre d’affaires reste élevé pour les applications de shopping de 22h à 1h du matin, une période représentant près de 19% des revenus.

La vague de l’IPL a apporté des vagues d’audience forte et diversifiée et une chance pour les marques et les spécialistes du marketing de tirer profit intelligemment de cela et de s’immerger dans l’espace numérique. Il est temps de nager ou de couler. La pandémie masquée par la saison 14 a posé des défis considérables aux marques et à leurs spécialistes du marketing, notamment:

Portée de masse efficace Maximiser le potentiel de retour sur investissement Message qui est non seulement engageant, mais qui reconnaît également la sécurité et les précautions de la communauté

Lors d’une conversation intéressante avec un spécialiste du marketing il y a quelques semaines, elle a demandé: «Nous nous sommes habitués à voir beaucoup d’annonces pendant l’IPL, mais sont-elles même efficaces?» Cela m’a fait réfléchir – pour les spécialistes du marketing qui cherchent à mener des campagnes numériques IPL efficaces, avoir des informations de granularité horaires et au niveau des ressources des jours de jeu peut s’avérer être un hack marketing idéal. Aucune autre période de campagne n’exige de telles données granulaires pour atteindre son plein potentiel que pendant ce mastodonte sportif. IPL est une expérience en temps réel exaltante, c’est pourquoi les marques et leurs spécialistes du marketing devraient être en mesure de reconfigurer et d’exécuter leurs campagnes en même temps.

Pour les campagnes IPL numériques, littéralement, chaque heure compte!

L’auteur est directeur général de l’Inde, de l’Asie du Sud-Est, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande chez AppsFlyer. Les opinions exprimées sont personnelles.

