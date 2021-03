IPL 2021: L’équipe complète des cavaliers de Kolkata Knight est annoncée! KKR compte sur le géant jamaïcain Andre Russell – Check Team

Équipe complète des cavaliers de Kolkata Knight IPL 2021: Beaucoup d’espoirs de KKR reposeront sur Andre Russell! (Image / fichier AP)

Équipe complète de l’IPL 2021 Kolkata Knight Riders (KKR): L’équipe de Kolkata a une liste enviable de richesses polyvalentes en Andre Russell – le jamaïcain belliqueux, Sunil Narine – un renard rusé qui a été une révélation avec la chauve-souris, et Shakib Al Hasan – qui se bat pour le meilleur du monde. titre polyvalent depuis un certain temps maintenant. Et le jour même, l’un ou l’autre des trois peut renverser la vapeur en faveur des hommes de Shah Rukh Khan.

Dans le département de bowling rapide, KKR a les en forme Pat Cummins et Kiwi Lockie Ferguson, qui cherchera à porter sa forme à partir de l’IPL 2020. Et puis il y a les greenhorns de rythme – Kamlesh Nagarkoti et Shivam Mavi.

L’équipe Knight Riders gagnera beaucoup de l’expérience de militants chevronnés comme Dinesh Karthik et Harbhajan Singh. KKR sera dirigé par Eoin Morgan, mais attention à Shubman Gill!

Le voyage des Kolkata Knight Riders commencera le 11 avril lorsque l’équipe KKR affrontera les Sunrisers Hyderabad lors de l’IPL 2021 à Chennai à 19h30. KKR jouera ses matchs de championnat à Chennai, Mumbai, Ahmedabad et Bangalore.

Voici l’équipe complète des cavaliers de Kolkata Knight pour l’IPL 2021:

Équipe IPL 2021 Kolkata Knight Riders:

Eoin Morgan (capitaine, batteur) Rahul Tripathi (batteur) Karun Nair (batteur) Nitish Rana (batteur) Rinku Singh (batteur) Shubman Gill (batteur) Shakib Al Hasan (polyvalent) Ben Cutting (polyvalent) Andre Russell ( All-Rounder) Pawan Negi (All-Rounder) Venkatesh Iyer (All-Rounder) Shivam Mavi (All-Rounder) Dinesh Karthik (Wicket-keeper) Sheldon Jackson (Wicket-keeper) Tim Seifert (Wicket-keeper) Harbhajan Singh (Bowler) ) Sunil Narine (Bowler) Varun Chakravarthy (Bowler) Kuldeep Yadav (Bowler) Sandeep Warrier (Bowler) Lockie Ferguson (Bowler) Pat Cummins (Bowler) Prasidh Krishna (Bowler) Vaibhav Arora (Bowler) Kamlesh Nagarkoti (Bowler)

