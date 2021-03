IPL 2021: l’équipe des Capitals de Delhi est annoncée! Découvrez quelques grands noms inclus dans l’équipe dirigée par Shreyas Iyer

L’équipe jouera ses trois premiers matches dans la capitale commerciale de l’Inde. (Fichier photo)

IPL 2021: Delhi Capitals jouera à nouveau pour remporter son premier titre de Premier League indienne. L’équipe dirigée par Shreyas Iyer disputera son premier match contre les Chennai Super Kings à Mumbai. L’équipe disputera ses trois premiers matches dans la capitale commerciale de l’Inde. La meilleure performance de l’équipe à ce jour a été en 2020 lorsqu’elle a terminé en tant que finaliste. Les Indiens de Mumbai avaient battu l’équipe pour remporter le cinquième titre du tournoi T20.

L’équipe tentera certainement d’améliorer ses performances et c’est pourquoi elle a recruté de grands noms lors des enchères IPL 2021. Delhi Capitals a dépensé Rs 5,25 crore sur le polyvalent anglais Tom Curran. Les autres grands noms que l’équipe a ajoutés sont Steve Smith et Sam Billings. Dans l’ensemble, il a dépensé 9,45 crores pour seulement trois joueurs. Ils ont dépensé Rs 2,2 crore sur le joueur de cricket australien dont le prix de base était Rs 2 crore. Lors de la vente aux enchères IPL de cette année, l’équipe a acheté trois joueurs étrangers et cinq joueurs indiens. L’argent total dépensé pour ces huit joueurs est de Rs 11,25 crore.

Shreyas Iyer – Capitaine (batteur)

Ajinkya Rahane (batteur)

Prithvi Shaw (batteur)

Shikhar Dhawan (batteur)

Shimron Hetmyer (batteur)

Steve Smith (batteur)

Pantalon Rishabh (gardien de guichet, batteur)

Sam Billings (gardien de guichet, batteur)

Vishnu Vinod (gardien de guichet, batteur)

Avesh Khan (joueur de quilles)

Ishant Sharma (melon)

Anrich Nortje (quilleur)

Kagiso Rabada (melon)

Praveen Dubey (quilleur)

Amit Mishra (melon)

Umesh Yadav (melon)

Lukman Meriwala (joueur de quilles)

M Siddharth (joueur de bowling)

Lalit Yadav (polyvalent)

Axar Patel (polyvalent)

Ravichandran Ashwin (polyvalent)

Chris Woakes (polyvalent)

Marcus Stoinis (polyvalent)

Tom Curran (polyvalent)

Lukman Meriwala (polyvalent)

Ripal Patel (polyvalent)

