IPL 2021 : les talibans interdisent la diffusion de l’IPL en Afghanistan

L’ancien directeur des médias et journaliste de l’Afghanistan Cricket Board, M Ibrahim Momand, a déclaré que la diffusion en direct des matchs de l’IPL était interdite en raison d’un éventuel contenu “anti-islamique”.

L’Afghanistan dirigé par les talibans a interdit la diffusion de la très populaire Premier League indienne (IPL) dans le pays en raison de la présence de « public et spectateurs féminins » dans les stades.

Depuis la prise de contrôle par les talibans du pays déchiré par les conflits le mois dernier, la communauté sportive internationale s’inquiète de la position du groupe fondamentaliste sur les femmes qui participent au sport.

L’ancien directeur des médias et journaliste de l’Afghanistan Cricket Board (ACB) M Ibrahim Momand a déclaré que la diffusion en direct des matchs de l’IPL était interdite en raison d’un éventuel contenu « anti-islamique ».

« La télévision nationale afghane ne diffusera pas l’@IPL comme d’habitude car il aurait été interdit de vivre les matchs repris ce soir en raison d’éventuels contenus anti-islamiques, de filles dansant et de la présence de femmes aux cheveux barrés (sic) dans le (stade) par les Émirats islamiques des talibans », avait tweeté Momand dimanche lors de la reprise de l’action IPL.

Un autre journaliste, Fawad Aman, qui a également été porte-parole du ministère de la Défense selon son compte Twitter, a écrit : « Ridicule : les talibans ont interdit la diffusion de la Premier League indienne (IPL) en Afghanistan.

« Les talibans ont averti que les médias afghans ne devraient pas diffuser la Ligue indienne de cricket en raison de la danse des filles et de la présence de femmes et de spectateurs dans les stades. »

Les meilleurs joueurs de cricket afghans comme Rashid Khan, Mohammad Nabi et Mujeeb ur Rahman participent à l’IPL 2021.

La deuxième phase de l’IPL a repris dimanche aux Émirats arabes unis avec un match entre les Chennai Super Kings et les champions en titre des Mumbai Indians.

Selon un article de presse, le nouveau chef des sports afghans a déclaré la semaine dernière que les talibans autoriseraient 400 sports, mais a refusé de dire quoi que ce soit sur la participation des femmes.

« S’il vous plaît, ne posez pas plus de questions sur les femmes », aurait-il déclaré.

Pendant le régime du groupe extrémiste de 1996 à 2001, les femmes ont été interdites de pratiquer tout sport.

Après avoir pris le contrôle du pays le mois dernier, le groupe a souligné que les droits des femmes seraient respectés dans le cadre de l’islam.

La phase à élimination directe devrait débuter le 10 octobre et la finale le 15 octobre.

