IPL 2021: L’escouade des Royal Challengers Bangalore est annoncée! Découvrez Virat ‘King’ Kohli et son équipe

IPL 2021: Royal Challengers Bangalore est impatient de partir. Avec une équipe de noms tels que Glenn Maxwell et AB de Villiers, la RCB 2021 est une équipe brillante en termes de composition. Mais comme l’histoire l’a, le succès a longtemps échappé au capitaine du RCB Virat Kohli. Même le memeverse nous a appris à quel point être un fan de RCB est une question de patience. Même en 2020, les Royal Challengers Bangalore ont juste réussi à atteindre les éliminatoires. Alors Kohli et ses hommes vont-ils changer la donne en 2021? Glenn Maxwell traduira-t-il la frénésie des enchères IPL en une action incroyable sur le terrain? Nous verrons le voyage RCB commencer le 9 avril et Kohli et l’équipe rencontreront les champions en titre des Indiens de Mumbai lors du match d’ouverture de l’IPL à Chennai à 19h30.

Alors que les fans attendent l’extravagance de l’IPL, voici les détails de l’équipe complète de RCB pour l’IPL 2021: