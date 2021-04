IPL 2021 Live Streaming Online: Comment regarder Vivo IPL Match en ligne sur Start Sports, Disney Hotstar, Vodafone Idea, Airtel, Jio, Où regarder IPL Match Live Streaming en ligne

Diffusion en direct de l’IPL 2021: en raison de la pandémie de coronavirus, l’IPL 2021 s’est déroulé à huis clos. (Photo: RCB / Twitter)

Vivo IPL 2021 Diffusion en direct en ligne: Le spectacle de cricket le plus grand et le plus brillant au monde est ici! Oui, la Premier League indienne devrait débuter vendredi avec le spectaculaire match d’ouverture entre les Royal Challengers Bangalore et les champions actuels des Mumbai Indians. Après l’édition 2020 aux Émirats arabes unis, les fans de l’IPL espéraient assister à l’action en direct dans les stades à travers l’Inde. En fait, dans un premier temps, il a été décidé que les spectateurs seraient autorisés avec toutes les précautions nécessaires. Cependant, en raison de la deuxième vague du coronavirus, le conseil d’administration de l’IPL a décidé d’annuler les plans et a décidé de tenir les matchs de l’IPL 2021 à huis clos. Ainsi, cette année, tout comme IPL 2020, les fans pourront regarder les matchs IPL sur leurs téléviseurs et smartphones. Alors, voici ce que vous devez savoir sur la diffusion en direct IPL et d’autres détails:

Où puis-je regarder les matchs IPL EN DIRECT en Inde? Forfaits IPL LIVE STREAMING:

L’IPL 2021 sera disponible en ligne sur Disney + Hotstar. La BCCI a une fois de plus décidé d’aller de l’avant avec Disney + Hotstar en tant que partenaire de diffusion en direct. Cela signifie que si vous avez l’abonnement Disney + Hotstar, vous pourrez profiter des matchs IPL en direct sur vos smartphones et ordinateurs portables.

Cette année, Disney + Hotstar propose deux forfaits pour les clients. À Rs 399 pendant un an, vous obtiendrez le pack VIP Disney + Hotstar. Il existe un autre pack amélioré de Disney + Hotstar Premium pour Rs 1499. Ces deux packages Disney + Hotsar fourniront une diffusion en direct IPL 2021. Cependant, le package premium présente des avantages supplémentaires. Pour ceux qui utilisent des cartes de crédit, Disney + Hotstar offre également des rabais intéressants.

Outre la diffusion en direct via Disney + Hotstar, toutes les grandes entreprises de télécommunications ont également lancé des packages IPL spéciaux. Reliance Jio a lancé un pack IPL spécial, disponible pour ses utilisateurs postpayés. Si vous optez pour ces forfaits, l’accès Disney + Hostar vous sera proposé pendant un an. Les prix de ces forfaits postpayés IPL spéciaux vont de Rs 401 à Rs 2,599. Outre le service Disney + Hotstar d’une durée d’un an, ces forfaits incluent également un quota de données.

Il convient de noter que Reliance Jio est le sponsor des huit équipes au cours de cette saison IPL. Vodafone Idea propose également des packs exclusifs qui bénéficieront de l’abonnement gratuit Disney + Hotstar. Les clients postpayés et prépayés peuvent acheter ces packs pour regarder les matchs IPL 2021. De même, Airtel propose également des packs de recharge pour les clients pour les matchs IPL.

Match d’ouverture IPL 2021

Cette année, la saison IPL débutera au stade de Chennai entre RCB et MI le 9 avril à partir de 19h30. Tous les yeux seront rivés sur la façon dont les joueurs australiens changeront le destin du RCB cette saison ou si la marche pour la victoire des Indiens de Mumbai se poursuivra comme 2020.

