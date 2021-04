IPL 2021: Pourquoi déplacer les matchs IPL 14 hors de Mumbai n’aidera pas à éviter la menace Covid – 4 raisons

Mumbai a signalé plus de 9000 nouvelles infections à Covid-19 au 3 avril. (Photo .)

IPL 2021: Alors que la deuxième vague du coronavirus frappe l’Inde, les fans de cricket s’inquiètent de son impact sur les prochains matchs de l’IPL 14. Alors que l’ouverture de l’IPL se jouera entre les Indiens de Mumbai et les Royal Challengers Bangalore à Chennai le 9 avril à partir de 19h30, la peur de Covid plane sur les matchs de l’IPL programmés à Mumbai. Les problèmes se sont aggravés après qu’il ait été signalé que plusieurs membres de l’équipe du personnel au sol au stade Wankhede de Mumbai avaient été testés positifs pour les infections à Covid-19. Le dernier décompte montre qu’en dehors du groudstaff, une demi-douzaine de gestionnaires d’événements ont également été infectés par le coronavirus. Axar Patel des Capitals de Delhi a été mis en quarantaine après que son rapport RT-PCR ait montré l’infection virale.

Après la série d’infections, il y a eu beaucoup de buzz sur le transfert des matchs IPL hors de Mumbai. Cependant, la BCCI a jusqu’à présent déclaré qu’il n’y avait pas le temps de déménager. Ainsi, alors que les équipes et les fans attendent avec impatience, voici quatre raisons pour lesquelles le fait de quitter Mumbai peut ne pas aider les équipes IPL à éviter le coronavirus:

1: Le coronavirus est partout, oui, partout: L’Inde a signalé dimanche plus de 90 000 nouvelles infections à Covid. Avec 49 447 cas, le Maharashtra est l’État le plus touché de l’Inde. Donc, oui, organiser les matchs IPL à Mumbai va être difficile pour les organisateurs. Mais déménager n’est pas la solution. Tout simplement parce qu’aucune ville indienne n’est sans corona. De plus, avec l’IPL 14 sans spectateurs dans les stades, les mouvements des joueurs et des autres membres du personnel peuvent être strictement surveillés. Mumbai est sur le point d’accueillir 10 matchs IPL. Donc, avec toutes les restrictions, Mumbai est le meilleur pari pour les matchs IPL.

2: Logistique: À l’heure actuelle, quatre équipes IPL ont déjà atteint Mumbai et sont dans une bio-bulle rigoureuse. Changer les matches impliquerait de nombreux mouvements interétatiques. Selon certaines informations, Hyderabad serait en attente au cas où la situation deviendrait incontrôlable à Mumbai. Mais encore une fois, d’un point de vue logistique, cela signifierait les voyages en avion, les voyages via les routes, les nouveaux hôtels, les contrôles, la désinfection de nouveaux lieux, etc. exposés au virus. Mieux vaut s’en tenir à Mumbai et imposer des normes plus strictes, n’est-ce pas?

3: Mettre en place de nouvelles bio-bulles est difficile: Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le monde du sport a opté pour un système appelé les bio-bulles ou environnement bio-sécurisé pour s’assurer que les tournois programmés se déroulent sans souci avec les joueurs restant dans des zones relativement sans risque. L’IPL 2021 verra des matchs dans six villes de l’Inde. Des dispositions concernant les bio-bulles sont déjà en place dans ces lieux prédéterminés. Au cas où les matchs seraient déplacés de Mumbai vers un nouveau lieu, les organisateurs de l’IPL seraient confrontés à une période difficile pour mettre en place les bio-bulles. Tous les joueurs et le personnel de l’IPL doivent subir une quarantaine et un test rigoureux de 7 jours avant d’entrer dans la bio-bulle. En l’absence de libre circulation autorisée, la mise en place de l’environnement bio-sécurisé à court terme peut ne pas être possible.

4: Fatigue des joueurs: À l’heure actuelle, les règles de l’IPL 14 stipulent que pendant la phase de la ligue, chaque équipe ne jouera que sur quatre sites. Cela réduirait le temps de trajet. La série de 52 jours verra des matchs à huis clos à Mumbai, Chennai, Kolkata, Delhi, Ahmedabad et Bengaluru. De Virat Kohli à Akash Chopra, plusieurs joueurs actuels et anciens ont exprimé leurs inquiétudes quant à la fatigue de la bio-bulle et à l’impact de telles restrictions strictes sur son jeu. Étant donné que tous les joueurs connaissent bien l’horaire de l’IPL, l’introduction de tout voyage supplémentaire peut avoir un effet négatif sur les joueurs.

