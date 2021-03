IPL 2021: Star Sports lance la campagne #IndiaKaApnaMantra pour IPL 2021

La campagne salue l’attitude d’une génération qui redéfinit les règles du jeu conventionnelles pour surmonter des défis apparemment insurmontables.

Star Sports a lancé une nouvelle campagne pour l’Indian Premier League (IPL) 2021 – « India Ka Apna Mantra ». Conceptualisée par l’équipe créative de Star India, la campagne salue l’attitude d’une génération qui redéfinit les règles du jeu conventionnelles pour surmonter des défis apparemment insurmontables.

Star Sports a lancé deux films promotionnels dans le cadre de la campagne #IndiaKaApnaMantra mettant en vedette Mahendra Singh Dhoni dans deux avatars complètement nouveaux. Les films capturent les émotions et les mantras de succès des joueurs dans leur quête d’excellence et de succès. Le premier film s’ouvre dans un camp d’entraînement aux arts martiaux avec des étudiants jouant au cricket où on voit Dhoni enseigner aux enfants comment la soif continue de réussir peut être un moteur de l’excellence. Le capitaine des Chennai Super Kings (CSK) cite le bilan de son homologue des Indiens de Mumbai (MI), Rohit Sharma, qui a remporté cinq trophées IPL et sa soif de s’ajouter à son décompte en 2021. La deuxième promo s’ouvre dans un camp d’été avec des jeunes prêts pour un exercice dirigé par le chef d’équipe Dhoni. Dhoni raconte l’histoire de Virat Kohli. Il délivre le message que l’agression, lorsqu’elle est canalisée de la bonne manière, peut contribuer à réussir.

Notre campagne «India Ka Apna Mantra» reflète la résilience, la détermination et l’esprit d’entreprise de la nation, a déclaré Sanjog Gupta, responsable des sports chez Star India. «La soif de succès dans Vivo IPL incite les joueurs à prendre des risques et à remettre en question la sagesse conventionnelle. Et c’est leur croyance intérieure et leur esprit indomptable de «devoir faire» qui motivent leur engagement. Nous voyons cela comme une campagne «capturer l’humeur d’une génération» – une campagne qui reflète une attitude plus confiante, entreprenante et entrepreneuriale du pays. Avec le lancement de la campagne, nous sommes prêts à engager des millions de fans et à leur proposer un contenu de haute qualité accompagné d’expériences innovantes et immersives », a-t-il ajouté lors du lancement de la campagne.

