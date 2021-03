IPL 2021: Un nouveau nom aidera-t-il l’équipe de KL Rahul? Voici l’équipe complète des Punjab Kings pour la 14e édition de l’IPL

IPL 2021: l’ancien Kings XI Punjab (KXIP) a maintenant été rebaptisé Punjab Kings. Le côté de KL Rahul a fait des folies comme n’importe quoi lors de l’enchère IPL qui a eu lieu le mois dernier. Après tout, les Punjab Kings sont venus à la table des enchères avec le plus gros sac à main. Et les Punjab Kings sont tombés comme des membres de la famille royale et ont dépensé de l’argent fou pour acheter le stimulateur australien Jhey Richardson pour Rs 14 crore! L’autre Australien de l’équipe est Riley Meredith pour Rs 8 crore. La plus grande question est donc la suivante: le changement de nom transformera-t-il la chance des rois du Pendjab? Le voyage de l’équipe dirigée par KL Rahul commencera à partir du 12 avril lorsque les Punjab Kings disputeront leur premier match contre le Rajasthan Royal au stade Wankhede de Mumbai. Comme aucune équipe n’a l’avantage à domicile dans l’IPL 14, il serait intéressant de savoir comment les Punjab Kings vont grimper dans le tableau des points. La plupart des matchs de Punjab Kings ont été programmés à Chennai. Alors, qui sont tous dans l’équipe IPL 2021 de KL Rahul? Regarde.