IPL 2022 Retentions, liste finale des joueurs retenus par KKR, CSK, DC, MI, DC, RCB, KPS, RR

Les franchises IPL révèlent les noms des joueurs retenus

IPL 2022 Rétention, règles, date limite, liste des joueurs : Les huit franchises de la Premier League indienne (IPL) ont soumis leur liste finale des joueurs retenus de leur équipe du mardi 30 novembre. Après cela, les deux nouvelles franchises de l’IPL 2022 – Lucknow et Ahmedabad – auront jusqu’au 25 décembre pour confirmer leurs trois choix parmi le pool de joueurs restants. Et puis le groupe de joueurs restant entrera dans la méga-enchère IPL 2022 au cours de la dernière semaine de décembre ou début janvier 2022.

Alors que les huit équipes ont été autorisées à conserver quatre joueurs chacune, les Indians de Mumbai (MI), les Chennai Super Kings (CSK), les Delhi Capitals (DC) et les Kolkata Knight Riders (KKR) ont choisi de conserver quatre joueurs chacun. Les Royal Challengers Bangalore (RCB), Rajasthan Royals (RR) et Sunrisers Hyderabad (SRH) ont conservé trois joueurs chacun, tandis que les Punjab Kings (PBKS) n’ont conservé que deux joueurs.

IPL 2022 Liste finale des joueurs retenus :

Vente aux enchères IPL 2022 – Joueurs des Indiens de Mumbai (MI) retenus :

Comme prévu, l’équipe de Mumbai a conservé son skipper Rohit Sharma, plusieurs fois titré, ainsi que le lanceur rapide Jasprit Bumrah et le batteur Suryakumar Yadav. Le polyvalent antillais Kieron Pollard est le joueur étranger que MI a retenu. Laisser le gardien-batteur Ishan Kishan entrer dans le pool des enchères aurait été un choix difficile pour la direction de MI.

Vente aux enchères IPL 2022 – Joueurs des Chennai Super Kings (CSK) retenus :

Tout le monde pouvait supposer que la mascotte de la marque de Chennai, MS Dhoni, les conduirait à l’IPL, mais qu’ils aient choisi de conserver le polyvalent Ravindra Jadeja avant MSD était un peu une surprise. L’équipe a remboursé les exploits du batteur Ruturaj Gaikwad IPL 2021 en le nommant comme son troisième joueur retenu. C’était un tirage au sort entre le joueur polyvalent anglais Moeen Ali et le batteur sud-africain Faf du Plessis, mais c’est le premier que le CSK a retenu comme joueur étranger.

Vente aux enchères IPL 2022 – Joueurs retenus par Kolkata Knight Riders (KKR) :



Le polyvalent antillais Sunil Narine et Andre Russell étaient les deux joueurs étrangers retenus par la franchise de Kolkata. Avec eux, le fileur Varun Chakravarthy et le polyvalent Venkatesh Iyer étaient les autres joueurs retenus par KKR.

Vente aux enchères IPL 2022 – Joueurs des Royal Challengers Bangalore (RCB) retenus :



« Monsieur. RCB » Virat Kohli a été le choix des joueurs retenus par l’équipe de Bangalore. Le joueur polyvalent Glenn Maxwell et le meneur d’Hyderabad Mohammed Siraj étaient les deux autres joueurs qu’ils ont conservés.

Enchère IPL 2022 – Joueurs retenus pour Delhi Capitals (DC) :



Le gardien-batteur de cape et d’épée Rishabh Pant a été retenu et chargé de diriger la campagne IPL 2022 des Delhi Capitals. Le joueur polyvalent Axar Patel et le batteur d’ouverture Prithvi Shaw sont les deux autres joueurs indiens qu’ils ont conservés, le lanceur rapide sud-africain Anrich Nortje étant leur choix à l’étranger.

Vente aux enchères IPL 2022 – Joueurs des Rajasthan Royals (RR) retenus :



Les équipes conservant leurs capitaines titulaires étaient le thème de cette rétention. Le batteur gardien de guichet Sanju Samson a été le premier joueur retenu par les Royals, suivi du gardien-batteur anglais Jos Buttler et du polyvalent Yashasvi Jaiswal. RR a choisi de ne retenir que trois joueurs lors de la rétention.

Vente aux enchères IPL 2022 – Joueurs de Sunrisers Hyderabad (SRH) retenus :



L’équipe d’Hyderabad a également conservé son capitaine Kane Williamson. Les deux autres noms ont été un peu surprenants – le lanceur rapide Umran Malik et le batteur polyvalent Abdul Samad.

Vente aux enchères IPL 2022 – Joueurs retenus pour les Punjab Kings (PBKS) :



Avec leur actuel skipper KL Rahul ayant choisi de participer à la méga vente aux enchères IPL 2022, la partie mohali a choisi le batteur Mayank Agarwal et l’une des révélations de l’IPL 2021 – le lanceur rapide du bras gauche Arshdeep Singh.

Règles de conservation IPL 2022 :

Une bourse salariale de Rs 90 crore est ce que les équipes ont reçu pour constituer leurs équipes IPL 2022. Les huit franchises existantes – Mumbai Indians, Chennai Super Kings, Royal Challengers Bangalore, Kolkata Knight Riders, Punjab Kings, Rajasthan Royals, Sunrisers Hyderabad et Delhi Capitals – ont été autorisées à conserver jusqu’à quatre joueurs cette saison IPL. Une fois cet exercice terminé, les deux nouvelles franchises – Lucknow et Ahmedabad – seront autorisées jusqu’au 25 décembre à choisir chacune trois joueurs parmi le groupe de joueurs restant à partir de leur budget alloué de Rs 33 crore.

En ce qui concerne les coûts des joueurs, la franchise est facturée Rs 16 crore pour le premier joueur qu’elle conserve, Rs 12 crore pour le deuxième joueur, Rs 8 crore pour le troisième joueur et Rs 6 crore pour le quatrième et dernier choix. Ainsi, au total, une franchise sera débitée de Rs 42 crore de sa cagnotte si elle choisit de conserver quatre joueurs.

En ce qui concerne les nationalités, sur les quatre rétentions, les franchises existantes peuvent choisir au maximum trois joueurs indiens plafonnés ou non plafonnés, ou deux joueurs étrangers. Ils peuvent tout au plus retenir deux joueurs indiens non plafonnés.

La direction de la franchise de Lucknow et Ahmedabad ne peut pas choisir plus de deux joueurs indiens non plafonnés ou plafonnés, ou plus d’un joueur indien étranger ou non plafonné.

Quand aura lieu la méga-enchère IPL 2022 ?

L’enchère IPL 2022 aura probablement lieu au cours de la dernière semaine de décembre 2021 ou au début de 2022.

