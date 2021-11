Dhoni a joué son dernier ODI pour l’Inde à Ranchi, ajoutant qu’avec un peu de chance son dernier T20 serait à Chennai – que ce soit en 2022 ou dans cinq ans. (Fichier/Chennai Super Kings)

MS Dhoni a mis au lit les spéculations concernant sa retraite de la Premier League indienne (IPL) et a confirmé que son dernier match T20 aurait lieu à Chennai.

L’ancien skipper indien, qui s’exprimait lors de l’événement The Champions Call pour célébrer la victoire des Chennai Super Kings lors de l’IPL de cette année, a déclaré qu’il avait toujours planifié son cricket.

Dhoni a joué son dernier ODI pour l’Inde à Ranchi, ajoutant qu’avec un peu de chance son dernier T20 serait à Chennai – que ce soit en 2022 ou dans cinq ans.

Dhoni avait gardé son option de retraite ouverte lorsqu’il était poussé par les diffuseurs pendant la saison IPL. Un responsable des Super Kings de Chennai avait précédemment déclaré à l’Indian Express que le match d’adieu de Dhoni se déroulerait devant une salle comble, le Chepauk.

S’exprimant sur son association avec Chennai, le capitaine vainqueur de la Coupe du monde de cricket ICC a déclaré qu’il était un peu un vagabond. Ses parents étaient originaires de l’Uttarakhand, mais se sont installés à Ranchi, où il est né. Il est ensuite allé à Kharagpur au Bengale pour un travail.

L’association de Dhoni avec les Chennai Super Kings a commencé avec le premier IPL en 2008, mais son association avec Chennai a commencé lorsqu’il y a fait ses débuts en test. Il a dit qu’il ne savait pas que les Super Kings de Chennai le sélectionneraient, avant d’ajouter que venir à Chennai l’a aidé à comprendre une culture différente.

Parlant de la base de fans des Chennai Super Kings, Dhoni a déclaré que cela dépassait les frontières du Tamil Nadu et de l’Inde et les a félicités pour leur esprit sportif. Il a également salué les fans de l’équipe pour leur soutien indéfectible à la franchise sur les réseaux sociaux lorsqu’ils ont été interdits pendant deux ans.

Dhoni a également longuement parlé de l’IPL 2020 lorsque les Super Kings de Chennai n’ont pas réussi à atteindre le stade des séries éliminatoires pour la première fois. Il a déclaré que 2020 leur avait donné l’occasion de tester le vrai caractère de la franchise. La navigation s’est bien déroulée depuis 2008, a déclaré Dhoni. Cette fois, les joueurs se sont levés et ont tenu la parole.

La franchise appartenant à India Cements a rebondi après la déception de l’année dernière pour remporter son quatrième titre IPL.

Soulignant le leadership de Dhoni, le vice-président et directeur général d’India Cements, N Srinivasan, a déclaré que tout joueur donnerait tout sous Dhoni, quel que soit son talent.

Le secrétaire du Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI), Jay Shah, a également pris la parole lors de l’événement et a révélé que l’ancien capitaine indien avait assumé le rôle de mentor pour l’équipe nationale lors de la Coupe du monde ICC T20 sans payer un centime.

Alors que la forme de Dhoni en tant que batteur ces dernières années, en particulier lors du dernier IPL, a fait l’objet de critiques, le ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline, les a écartés et a déclaré qu’il souhaitait qu’il dirige les Chennai Super Kings pendant de nombreuses autres saisons.

