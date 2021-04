IPL influence considérablement les actions des consommateurs: étude HI CRICKET

L’étude indique qu’il y a une implication plus profonde dans le jeu qui va au-delà des notes / téléspectateurs purs.

Havas Sports and Entertainment, une verticale spécialisée dans le sport et le sponsoring du groupe Havas Media Group, s’est associée à YouGov, un groupe international de recherche et d’analyse de données, pour lancer HI-CRICKET, une étude exclusive visant à comprendre l’impact de la Premier League indienne (IPL ) 2021 pour influencer les indicateurs de santé de la marque dans toutes les catégories. L’étude, dirigée par l’équipe Havas Insight, a des répondants de villes clés en Inde pour mieux comprendre comment une plate-forme telle que IPL contribue à influencer les mesures de l’esprit.

Selon l’étude, 50% des répondants ont regardé tous les matchs de l’année dernière et 70% ont déclaré qu’ils regarderaient certainement le match cette année. De plus, les téléspectateurs âgés de 31 à 44 ans constituent le groupe le plus engagé dans le jeu, non seulement en termes d’audience, mais également en termes de discussion sur les réseaux sociaux, de participation à des concours et de création de leurs propres ligues fantastiques basées sur IPL. joueurs.

HI-CRICKET 2021 vise à aider les marques à renforcer davantage leur connexion significative avec les consommateurs et identifiera également les campagnes les plus significatives lors de l’IPL cette année.

L’étude a également mis en évidence le fait que les téléspectateurs effectuent plusieurs tâches tout en regardant le match – de la commande de nourriture en ligne, à la lecture de leurs propres ligues fantastiques et à l’interaction avec des experts du match. Il existe un mélange d’audience en ligne et hors ligne pour les hommes, en particulier parmi les 18-44 ans. Les hommes plus âgés et le public féminin sont enclins à regarder le match à la télévision. En ce qui concerne l’équipe favorite, les deux tiers des téléspectateurs de l’IPL considèrent que les champions des Indiens de Mumbai sont l’équipe la plus performante, tandis qu’environ un cinquième considèrent les Chennai Super Kings comme l’équipe la plus performante. Les manches de match et Powerplay sont les segments clés regardés par près des deux tiers des téléspectateurs. Il a également déclaré que l’IPL influence considérablement les actions des consommateurs – de la recherche d’un produit / service après avoir vu une annonce au téléchargement d’une application ou à l’achat d’un produit.

Bien qu’il y ait beaucoup de discussions sur les performances et l’audience IPL, cette étude unique aide non seulement à comprendre le niveau d’engagement des consommateurs avec le jeu, mais permet également aux annonceurs de suivre l’impact de l’IPL 2021 sur les paramètres de santé de la marque tels que la notoriété, la considération, la familiarité. et recommandation, a déclaré Mohit Joshi, PDG de Havas Media Group India. «La recherche utilise un questionnaire structuré quantitatif personnalisé et englobe les villes de niveau 1 et 2. Conçue pour surveiller en permanence les tendances de la marque sur les indicateurs clés de la santé de la marque, ainsi que les attributs significatifs, cette étude aidera les annonceurs à comprendre l’impact global de leur association avec IPL », a-t-il ajouté.

«Les actifs sportifs ont eu un impact sur le rappel des marques dans le monde. Pendant la saison IPL, YouGov contactera constamment les personnes qui regardent IPL pour mettre en place l’étude. En utilisant les attributs significatifs de Havas, l’étude personnalisée HI-CRICKET nous aidera à comprendre ce qui motive la signification pour les marques et dans quelle mesure les campagnes sont capables de générer des perceptions pour les marques basées sur des avantages fonctionnels, personnels et collectifs », Deepa Bhatia, directeur général, Inde , YouGov, a déclaré sur l’étude.

