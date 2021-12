IPL Mega Auction 2022 devrait se tenir à Bangalore les 7 et 8 février

L’IPL de cette année sera une affaire de 10 équipes avec la franchise Lucknow appartenant à Sanjiv Goenka et la société de capital-risque CVC appartenant à Ahmedabad faisant leurs débuts dans la ligue riche en liquidités.



La BCCI prévoit d’organiser la méga vente aux enchères de la Premier League indienne les 7 et 8 février à Bengaluru, a déclaré mercredi un haut responsable de la BCCI.

Il pourrait bien s’agir de la dernière méga-enchère que la BCCI pourrait mener, car la plupart des franchises IPL d’origine souhaitent qu’elle soit interrompue.

« À moins que la situation du COVID-19 ne s’aggrave, nous aurons la méga-enchère IPL en Inde. L’événement de deux jours se tiendra les 7 et 8 février et, comme les autres années, nous prévoyons de le tenir à Bengaluru. Les préparatifs sont en cours », a déclaré à PTI un haut responsable de la BCCI sous couvert d’anonymat.

Il a été signalé que des enchères auraient lieu aux Émirats arabes unis, mais pour l’instant, la BCCI n’a pas de tels plans.

Cependant, avec l’émergence de la variante Omicron de COVID-19 et l’augmentation des cas, la situation restera fluide, mais s’il existe des restrictions concernant les voyages à l’étranger (à moins que tous les propriétaires décident d’utiliser des avions charter), la conduite en Inde sera moins d’un cauchemar logistique.

L’IPL de cette année sera une affaire de 10 équipes avec la franchise Lucknow appartenant à Sanjiv Goenka et la société de capital-risque CVC appartenant à Ahmedabad faisant leurs débuts dans la ligue riche en liquidités.

CVC attend cependant sa lettre d’intention de la BCCI, mais devrait obtenir un feu vert dans les prochaines semaines.

Les deux équipes ont le temps jusqu’à Noël pour annoncer leurs trois choix au repêchage, mais la BCCI pourrait prolonger les dates pour les deux, car CVC n’a pas encore obtenu l’autorisation.

La plupart des propriétaires de franchise ont le sentiment que les méga-enchères ont dépassé leur date de péremption et que la composition et l’équilibre d’une équipe sont gravement compromis lorsqu’il y a des enchères tous les trois ans.

Le copropriétaire des Delhi Capitals, Parth Jindal, avait en fait déclaré publiquement à quel point il était difficile de libérer des joueurs après avoir déployé des efforts pour constituer une équipe.

« C’est très triste de perdre Shreyas Iyer, Shikhar Dhawan, Kagiso Rabada et Ashwin. Le processus d’enchères lui-même est quelque chose comme ça. À l’avenir, IPL devrait examiner cela car il ne s’agit pas de constituer une équipe, de donner des chances aux jeunes joueurs, de les préparer et de leur offrir des opportunités de franchises, de jouer pour le pays et de les perdre au bout de trois ans », avait déclaré Jindal après la rétention des joueurs a été annoncée le 30 novembre.

