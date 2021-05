IPL reporte le match après que deux joueurs de Kolkata aient été testés positifs pour Covid-19

L’IPL a confirmé que le lanceur de jambes Varun Chakaravarthy et le lanceur rapide Sandeep Warrier avaient tous deux enregistré des résultats positifs lors de la troisième série de tests de coronavirus menés au cours des quatre derniers jours.

«Les deux joueurs se sont isolés du reste de l’équipe», lit-on dans le communiqué de l’IPL. «L’équipe médicale est en contact permanent avec le duo et surveille son état de santé.

«Pendant ce temps, les Kolkata Knight Riders sont maintenant passés à une routine de tests quotidiens pour identifier tous les autres cas possibles et les traiter au plus tôt.

«L’équipe médicale est également en train de déterminer les contacts étroits et occasionnels des deux cas positifs au cours des 48 heures précédant le prélèvement de l’échantillon qui a renvoyé les résultats des tests positifs.

«La BCCI et les Kolkata Knight Riders accordent la priorité à la santé et à la sécurité de toutes les personnes impliquées et toutes les mesures sont prises à cet égard.»

L’Inde est actuellement en proie à une vague dévastatrice de Covid qui a vu le pays enregistrer son bilan quotidien le plus élevé – 3 689 personnes – depuis le début de la pandémie dimanche.

Le nombre quotidien de cas en Inde a également dépassé les 400 000 pour la première fois samedi, avec plus de 300 000 nouveaux cas enregistrés pour le 12e jour consécutif lundi.

368147 cas au cours des dernières 24 heures porte le total des infections dans un pays avec une population de 1,35 milliard de personnes à près de 20 millions, tandis que 3417 décès supplémentaires font au total 218959 décès, bien que les experts médicaux pensent que les chiffres réels pourraient être de cinq. à 10 fois plus élevé que les chiffres officiels.

L’IPL se poursuit dans l’état actuel des choses malgré une telle poussée catastrophique, avec des bio-bulles renforcées et des tests Covid augmentés.

Le trio australien Adam Zampa, Kane Richardson et Andrew Tye ont tous pris la décision de quitter l’IPL tôt, tandis que le polyvalent indien Ravichandran Ashwin a également quitté les Capitals de Delhi pour subvenir aux besoins de sa famille.

Le batteur anglais Liam Livingstone a quitté les Royals du Rajasthan il y a deux semaines, invoquant «la fatigue des bulles».

«Il est probablement plus important maintenant de tenir l’IPL, alors qu’il y a tellement de négativité», a déclaré un haut responsable de la BCCI la semaine dernière. «Nous ne devons pas sous-estimer le pouvoir du sport de répandre la positivité. Au moins, les fans y sont absorbés à la maison.

«Sinon, beaucoup d’entre eux sortiront sans masque. La ligue génère beaucoup d’argent pour l’économie. Il faut aussi le voir dans ce contexte. Comment l’arrêt de l’IPL aide-t-il? »