IPL suspendu indéfiniment après plusieurs cas dans la bio-bulle

La Premier League indienne a été suspendue mardi pour une durée indéterminée après que plusieurs cas de covid-19 ont été signalés dans sa bio-bulle. L’annonce est intervenue après que Wriddhiman Saha, gardien de guichet de Sunrisers Hyderabad, ait été testé positif pour le covid-19 avec le spinner vétéran des Capitals de Delhi, Amit Mishra. Quelques jours à peine avant cela, cinq joueurs s’étaient retirés de la ligue, invoquant des préoccupations concernant le COVID-19 au milieu d’une deuxième vague dévastatrice de la pandémie mondiale qui a submergé l’infrastructure médicale du pays. «Le tournoi a été suspendu indéfiniment. Nous allons essayer de mener l’événement dans la prochaine fenêtre disponible, mais ce mois-ci est peu probable », a déclaré Brijesh Patel, président de l’IPL à PTI.

Lundi, l’entraîneur de bowling des Chennai Super Kings, L Balaji, ainsi que les quilleurs de Kolkata Knight Riders, Sandeep Warrier et Varun Chakravarthy, avaient également obtenu des résultats positifs. Selon Shukla, vice-président de la BCCI, «… nous ferons le point si nous pouvons trouver une fenêtre appropriée plus tard dans l’année. Cela pourrait être septembre, mais ce ne sont que des spéculations. Pour le moment, nous ne le menons plus. »

Selon Star India, le diffuseur officiel d’IPL, la santé et la sécurité des joueurs, du personnel et de toutes les personnes impliquées dans l’IPL sont d’une importance capitale. «Nous remercions la BCCI, le Conseil d’administration d’IPL, les joueurs, les franchisés et les sponsors pour leur soutien. Nous sommes également redevables à nos employés, aux talents à l’antenne, aux équipes de production et de diffusion pour avoir fait de leur mieux pour répandre la positivité en livrant la diffusion de l’IPL 2021 à des millions de foyers face à des circonstances difficiles », a déclaré le diffuseur.

Le tournoi a commencé le 9 avril et s’est déroulé sans heurts pendant environ un mois avant que les cas de covid-19 de KKR ne provoquent la nervosité initiale lundi. Il y avait également lieu de s’inquiéter à Delhi, car quelques agents de terrain du stade Feroz Shah Kotla ont été testés positifs, même si le chef de la DDCA, Rohan Jaitley, a affirmé qu ‘«aucun des agents de terrain en service» ne figurait parmi les infectés.

L’IPL 2020 avait également eu lieu dans une bulle bio-sécurisée aux EAU et à cette époque, les infections n’étaient signalées qu’avant le début du tournoi. L’Inde enregistre actuellement plus de trois cas de lakh par jour et plus de 3 000 décès par jour.

