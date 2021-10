IPO Aris Water Solutions : 15 choses à savoir pour les investisseurs potentiels en actions ARIS

Aris Water Solutions (NYSE :ARIS) se prépare pour son introduction en bourse (IPO) avec des actions qui devraient commencer à être négociées aujourd’hui.

Les investisseurs à la recherche de détails sur Aris Water Solutions et son introduction en bourse trouveront ci-dessous tout ce qu’ils veulent savoir !

Aris Water Solutions est « une société d’infrastructures et de solutions environnementales axée sur la croissance ». Son objectif est d’aider les clients à réduire leur empreinte eau et carbone. Cela comprend des offres de solutions de traitement et de recyclage de l’eau à cycle complet. Ceux-ci ont la capacité d’augmenter la durabilité des opérations des entreprises énergétiques. Son cœur de métier sont les entreprises opérant dans le bassin permien. L’introduction en bourse d’Aris Water Solutions comprend 17 650 000 actions ordinaires de catégorie A. Il y a également 2 647 500 actions supplémentaires disponibles pour les preneurs fermes via une option de 30 jours. La société inscrit ses actions à la Bourse de New York sous le symbole boursier ARIS. Le prix d’introduction en bourse d’Aris Water Solutions pour l’action ARIS est de 13 $ par action. Cela l’amène à s’attendre à un produit net de 213,8 ​​millions de dollars de l’offre. Cela n’inclut pas le produit supplémentaire des preneurs fermes exerçant leurs options sur actions.

Goldman Sachs (NYSE :SG) et Citigroup (NYSE :C) font office de co-teneurs de livres, ainsi que de représentants des preneurs fermes, pour l’offre. L’introduction en bourse d’Aris Water Solutions devrait se clôturer mardi. Amanda Brock est PDG de l’entreprise et Bill Zartler en est le président exécutif. La société a été fondée en 1996 et est basée à White River Junction, Vermont.

Les investisseurs peuvent rester vigilants car les actions ARIS devraient commencer à être négociées plus tard dans la journée.

