IPO CarTrade Tech : émission souscrite 23% à ce jour, baisse de la prime du marché gris ; faut-il s’abonner ?

CarTrade Tech n’a pas de pairs cotés sur le marché. Covid-19 a eu un impact sur ses finances FY21.

L’introduction en bourse de Rs 2 999 crores de CarTrade Tech, qui a été ouverte à la souscription aujourd’hui, a reçu jusqu’à présent un abonnement de 23%. L’offre sera disponible à la souscription jusqu’au mercredi 11 août 2021. L’émission publique de cette plateforme de petites annonces automobiles en ligne est entièrement une offre de vente (OFS) d’actions de 1,85 crore. Sur le marché primaire, la prime de CarTrade Tech est tombée à Rs 310, contre Rs 700, la semaine dernière, à la suite des faibles cotations de Glenmark Life Sciences et Rolex Rings. Lundi, les actions de CarTrade Tech se négociaient à 1 928 roupies chacune, une prime de 19% sur le marché gris, selon les personnes qui négocient des actions de sociétés non cotées.

Le premier jour du processus d’appel d’offres, les investisseurs de détail ont été vus souscrire à la moitié de leur part réservée tandis que les investisseurs non institutionnels (NII) et les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) n’avaient pas encore déposé leurs offres. CarTrade, qui est soutenu par des investisseurs de renom tels que Warburg Pincus, Temasek, JP Morgan et March Capital, a levé 900 crores de roupies auprès d’investisseurs clés le 6 août 2021. CarTrade Tech est une plate-forme automobile multicanal avec une couverture et une présence sur tous les types de véhicules et des services à valeur ajoutée à travers ses marques — CarWale, CarTrade, Shriram Automall, BikeWale, CarTradeExchange, Adroit Auto et AutoBiz.

Faut-il souscrire à l’introduction en bourse de CarTrade Tech ?

Anand Rathi

Évaluation : Abonnez-vous

CarTrade Tech n’a pas de pairs cotés sur le marché. Covid-19 a eu un impact sur ses finances FY21. A l’extrémité supérieure de la fourchette de prix de l’introduction en bourse, il est proposé à 4,4x P/BV et 29,6x EV/CA et 73,4x P/E si les ajustements comptables pour impôts différés sont exclus et attribués sur les capitaux propres, alors le prix demandé est à un P/E d’environ 199,26x par rapport à ses bénéfices pour l’exercice 21 avec une capitalisation boursière de Rs.74,159,5 millions, ce qui montre que le prix de l’émission est exorbitant. Cependant, compte tenu des perspectives d’avenir de la société et de sa position idéale en tant qu’avantage du premier acteur, Anand Rathi a attribué une note de souscription à l’introduction en bourse de CarTrade Tech et a conseillé aux investisseurs d’investir dans cette société dans une perspective à moyen et long terme.

Courtage en valeurs mobilières d’antiquités

Évaluation : Abonnez-vous

Alors que les valorisations semblent tendues (conformément à la plupart des entreprises Internet), Antique Stock Broking a apprécié la combinaison de plates-formes de marque solides, de relations clients et concessionnaires et d’une gamme d’offres en expansion qui a aidé l’entreprise à créer un modèle commercial évolutif et robuste. Les principaux risques liés à l’introduction en bourse de CarTrade Tech comprennent la baisse du nombre de propriétaires de voitures individuelles (en optant pour des services de covoiturage) ou de la demande pour certains types de véhicules – en raison d’un changement de technologie ou de réglementation gouvernementale ; comportement frauduleux des vendeurs ou acheteurs de véhicules d’occasion référencés sur les plateformes ; et le défaut de protéger les renseignements personnels et autres données. La société est devenue rentable au cours de l’exercice 19 et est la seule plate-forme numérique automobile rentable pour l’exercice 20 parmi les principaux concurrents en Inde.

Nirmal Bang

Évaluation : Abonnez-vous

CarTrade Tech est le seul acteur rentable en Inde et l’un des rares acteurs internationaux dans le domaine des plates-formes de véhicules. Il possède les plateformes classées n°1 dans leurs catégories respectives, à savoir Carwale & Bikewale, ce qui insuffle la confiance dans la pérennité de sa croissance alimentée par cet effet de réseau. De plus, avec un coffre de guerre de Rs. 668 Cr dans le bilan, CarTrade Tech est bien positionné et prévoit de saisir les opportunités commerciales adjacentes telles que l’assurance, le financement, l’entretien des véhicules, les accessoires et la remise à neuf et la vente de voitures. Les analystes de Nirmal Bang pensent que CarTrade Tech offre une opportunité attrayante de participer à une nouvelle ère d’activité avec une société leader de plates-formes de véhicules avec un P/B de 4,2x et un M.Cap/ventes de 27x.

Capital de l’Axe

Notation Pas de notation

L’industrie automobile en Inde est très compétitive. Les principaux concurrents de la société comprennent des marques telles que Cars24 (Cars24 Services Pvt Ltd), CarDekho et BikeDekho (Girnar Software Pvt Ltd), Droom (Droom Technology Pvt Ltd) et Mahindra First Choice Wheels Ltd. Cartrade dispose d’une plate-forme technologique avancée et sophistiquée. Leurs plateformes numériques basées sur les données fonctionnent sur une infrastructure technologique intégrée qui est alimentée par leurs données et analyses auto-collectées. Ils ont un grand ensemble de données sur les véhicules en Inde. Leurs sites Web et applications ont traité environ 1,76 million de sessions utilisateur par jour au cours des 3 mois clos le 30 juin 2021.

