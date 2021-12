IPO CMS Info Systems souscrit à 40% le jour 1 de l’offre

L’introduction en bourse a reçu des offres pour 1.48.92.132 actions contre 3.75.60.975 actions offertes, selon les données de NSE.



L’offre publique initiale de la société de gestion de trésorerie CMS Info Systems Limited a été souscrite à 40 % le premier jour de souscription mardi.

L’introduction en bourse a reçu des offres pour 1.48.92.132 actions contre 3.75.60.975 actions offertes, selon les données de NSE.

La catégorie des investisseurs individuels de détail (RII) a été souscrite à 79 pour cent, tandis que la catégorie des investisseurs non institutionnels a été souscrite à 1 pour cent.

L’émission publique de Rs 1 100 crore de la société est une offre de vente pure (OFS) par le promoteur Sion Investment Holdings Pte Limited, une filiale de Baring Private Equity Asia.

La fourchette de prix de l’introduction en bourse est de Rs 205-216 par action.

CMS fournit des services de gestion de trésorerie, qui incluent des services de guichet automatique, ainsi que la livraison et le ramassage d’espèces.

La plate-forme commerciale intégrée de la société s’appuie sur une technologie et des contrôles de processus personnalisés, ce qui lui permet d’offrir aux clients une large gamme de solutions de gestion de trésorerie et de services gérés sur mesure.

Il répond à un large éventail d’exigences d’externalisation pour les banques, les institutions financières, les entreprises de vente au détail organisées et les entreprises de commerce électronique en Inde. Elle exerce ses activités dans trois segments : les services de gestion de trésorerie, les services gérés et autres.

Axis Capital, DAM Capital Advisors, Jefferies India et JM Financial sont les principaux responsables du problème.

Les actions de la société seront cotées à la BSE et à la NSE.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.