IPO d’actions BRLT : quand Brilliant Earth devient-il public ? Quelle est la fourchette de prix de l’introduction en bourse de Brilliant Earth ?

Bien que le marché boursier ait commencé la semaine sur une note difficile, les investisseurs se préparent également pour une grande éclaboussure dans le monde des introductions en bourse. Cette semaine verra vraiment la première saison d’automne se réchauffer avec 14 nouvelles offres. L’introduction en bourse de Brilliant Earth prévue pour cette semaine est l’un de ces événements très attendus.

En tant que fournisseur clé de bijoux de qualité, Brilliant Earth n’est peut-être pas nécessairement une entreprise que les investisseurs ont rencontrée. Ce segment de la consommation discrétionnaire est géré par quelques acteurs de premier plan. Cependant, une demande croissante de bijoutiers alternatifs axés sur des secteurs de croissance de niche est apparue. Brilliant Earth semble avoir bien rempli cette niche.

L’activité de l’entreprise a débuté en 2005, ciblant le marché des bijoux de mariée millénaire. La capacité de Brilliant Earth à proposer des alternatives moins coûteuses via des diamants cultivés en laboratoire en plus des diamants extraits naturellement était logique pour sa clientèle. La société est également un premier choix pour les consommateurs soucieux d’acheter des bijoux durables et éthiques.

Plongeons dans certains détails de cette introduction en bourse très attendue et de l’action BRLT.

Ce qu’il faut savoir sur l’introduction en bourse de Brilliant Earth et l’action BRLT

Brilliant Earth devrait lever 250 millions de dollars à la suite de son introduction en bourse. Environ 16 millions d’actions seront offertes dans une fourchette de 14 $ à 16 $ par action. La société figurera sur le Nasdaq sous le ticker BRLT cette semaine. Les analystes s’attendent à ce que les actions commencent à être négociées ce mercredi 22 septembre.

Brilliant Earth a suscité un intérêt initial important des investisseurs, ce qui signifie que cette introduction en bourse pourrait se situer dans le haut de la fourchette. Le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise a bondi de 56% d’une année sur l’autre à 323 millions de dollars. Ainsi, sa valorisation attendue lors de son introduction en bourse de 1,4 milliard de dollars correspond à environ 4 fois les ventes, en ligne avec le secteur plus large.

Cette offre publique initiale fait partie d’un certain nombre de nouvelles introductions en bourse cette semaine. En conséquence, ceux qui consultent cette liste peuvent constater que Brilliant Earth se perd dans le mélange. Compte tenu de la chaleur des marchés boursiers ces derniers temps, il faut peut-être s’attendre à cette augmentation de l’activité d’introduction en bourse. Cependant, l’introduction en bourse de Brilliant Earth peut passer inaperçue sous cet angle. Pour ceux qui cherchent à entrer, cela pourrait être une très bonne chose.

De plus, étant donné le sentiment baissier sur les marchés en ce moment, les attentes sont que les introductions en bourse de cette semaine pourraient connaître une certaine faiblesse initiale. Par conséquent, les investisseurs qui envisagent de se lancer immédiatement ou d’attendre auront une décision difficile à prendre.

