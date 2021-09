IPO d’actions FRWG : quand la première montre est-elle rendue publique ? Quelle est la fourchette de prix de l’introduction en bourse de la première montre ?

in

Parmi les dernières offres publiques initiales (IPO) à arriver sur le marché est le prochain Première montre IPO. Les investisseurs dans ce qui sera le titre FRWG semblent être intrigués par le potentiel de croissance de cette chaîne de restaurants en ce moment.

Source : Shutterstock

En effet, en tant que secteur durement touché par la pandémie, on s’attend à ce que les stocks de restaurants continuent de monter en flèche au cours des trimestres à venir. Alors que les clients reprennent leur mode de vie d’avant Covid, sortir bruncher dans un restaurant local préféré redevient un mode de vie. Pour les investisseurs de cette prochaine introduction en bourse de First Watch, cette thèse de récupération sera pleinement exposée.

Comme une autre chaîne de café Frères néerlandais (NYSE :BROS), qui est récemment devenu public, les investisseurs peuvent chercher à devancer ce qui pourrait être un très bon départ pour l’action FRWG. Si les investisseurs continuent à avoir le même appétit pour les brunchs que pour les chaînes de café régionales, cette introduction en bourse pourrait être un grand succès.

Plongeons-nous dans certains des détails de cette prochaine introduction en bourse dont les investisseurs voudront peut-être être conscients.

Ce qu’il faut savoir sur la prochaine introduction en bourse de First Watch

Selon un récent communiqué de presse, First Watch a fixé sa fourchette d’introduction en bourse au niveau de 17 $ à 20 $. La société cherche à lever environ 160 à 189 millions de dollars à la suite de cette offre. En conséquence, la société cherchera à rembourser sa dette et à recapitaliser ses activités à mesure qu’elle se développe dans cet environnement post-pandémique.

Les investisseurs auront la chance de saisir une tranche de ce qui a été une chaîne de brunch populaire dans 28 États. L’entreprise compte plus de 400 emplacements et compte 88 emplacements franchisés. On s’attend à ce que 32 nouvelles ouvertures nettes aient lieu en 2021.

Ainsi, cette société semble être un jeu à fort effet de levier sur la reprise économique que beaucoup s’attendent à voir. La société a noté qu’elle avait atteint les niveaux de vente d’avant la pandémie en mars de cette année, augmentant les ventes du même restaurant de 17% par rapport aux niveaux de 2019 en août.

Actuellement, une date ferme ne semble pas encore avoir été fixée pour l’introduction en bourse. Cependant, les investisseurs qui cherchent à se lancer dans ce qui pourrait être l’introduction en bourse la plus chaude à venir voudront garder un œil sur l’actualité de First Watch à partir d’ici.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.