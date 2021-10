IPO d’actions FWRG : 8 choses à savoir alors que la première montre commence à être négociée aujourd’hui

C’est une période intéressante pour les marchés financiers et pour l’industrie de la restauration. Alors que les restaurants ont connu une augmentation des demandes de restauration, de plus en plus d’entreprises opérant au sein ou en tant que composante du secteur ont choisi de devenir publiques. Le mois dernier a vu à la fois la chaîne de café drive-in Frères néerlandais (NASDAQ :BROS) et fournisseur de technologie de restauration Pain grillé (NYSE :TOST) Aller en public. Hier a attiré l’attention sur les stocks de café. Aujourd’hui, une autre entreprise opérant avec l’espace a choisi de rejoindre ces rangs en tant que chaîne de restaurants Première montre a annoncé le prix de son introduction en bourse. Le stock FWRG est ici.

Source : Eric Glenn / Shutterstock.com

Basée à Bradenton, en Floride, First Watch commencera à négocier sur le Nasdaq aujourd’hui sous le symbole FWRG. La société a offert au grand public 9,459 millions d’actions ordinaires de classe A avec un prix de 18 $ par action. De plus, les preneurs fermes se verront accorder une option de 30 jours pour acheter 1 418 850 actions supplémentaires au prix de l’introduction en bourse. La clôture de l’offre est prévue le mardi 5 octobre. La semaine dernière, les analystes ont indiqué que la société pourrait être valorisée jusqu’à 1 milliard de dollars.

Quelle est cette entreprise qui choisit d’entrer en bourse dans une période économique turbulente ? Découvrons-le.

Action FWRG : ce qu’il faut savoir sur la première introduction en bourse de la montre

First Watch est peut-être basée en Floride, mais son activité couvre 28 autres États tels que la Géorgie, l’Alabama et la Caroline du Sud. Depuis 2015, elle a ajouté 146 restaurants à son portefeuille, pour un total de 423. La Floride compte 99 de ces emplacements. Le premier restaurant a ouvert ses portes à Pacific Grove, en Californie, en 1983. La société a été fondée par Kenneth Penderey Jr., un leader de l’industrie avec des années d’expérience dans la création et la construction de marques de restaurants. Le PDG et président actuel, Christopher Tomasso, compte plus de 22 ans d’expérience dans l’industrie, notamment en tant que directeur du marketing de l’entreprise. Pour les clients qui souhaitent essayer les repas de First Watch à la maison, la société a produit un livre de cuisine avec plus de 60 recettes. Les clients et les gourmands de tout le pays peuvent suivre First Watch sur Instagram. En plus des photos, la page présente des bobines et des vidéos pédagogiques. Les restaurants First Watch ne sont ouverts que pour le petit-déjeuner et le déjeuner. Leur nom est un clin d’œil à cela, faisant référence à la position nautique de première montre que les marins prennent au lever du soleil. La première acquisition majeure de la société a eu lieu en 2014 lorsqu’elle a acheté la chaîne de petits-déjeuners basée en Arizona, The Good Egg. L’année suivante, il a acheté The Egg and I Chain, un restaurant basé au Colorado avec plus de 100 emplacements. First Watch a reçu de nombreuses distinctions de Consumer Reports, qui a souvent vanté la qualité de ses plats et de son service de petit-déjeuner.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/10/fwrg-stock-ipo-8-things-to-know-as-first-watch-starts-trading-today/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC