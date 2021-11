IPO d’actions NRDS: 7 choses à savoir alors que NerdWallet commence à négocier aujourd’hui

Une entreprise qui dit aux gens où placer leur argent depuis des années est sur le point d’apprendre à investir d’une nouvelle manière. NerdWallet (NASDAQ :SNDR), connu pour ses rapports et ses ressources sur les finances personnelles, a commencé à négocier aujourd’hui sur le Nasdaq sous le sigle NRDS. La société a passé des années à dire aux lecteurs ce à quoi ils peuvent s’attendre concernant tout, des cartes de crédit aux prêts hypothécaires en passant par les fournisseurs de prêts étudiants. Au début de la négociation, cependant, les investisseurs doivent garder à l’esprit de nombreux éléments lors de l’évaluation de l’introduction en bourse de l’action NRDS.

Comment ce stock se compare-t-il à d’autres du même genre ? Comment les investisseurs doivent-ils calculer le risque d’y investir ?

Selon le contributeur d’InvestorPlace Chris MacDonald, l’introduction en bourse de l’action NRDS sera l’une des plus surveillées de la semaine. Discutons pourquoi.

IPO d’actions NRDS : ce qu’il faut savoir

Selon un communiqué publié par la société, l’introduction en bourse consistera en 7,25 millions d’actions ordinaires de classe A, au prix de 18 $ par action. À ce prix, la société terminera aujourd’hui avec un total de 130,5 millions de dollars de ses débuts commerciaux. En plus des actions offertes dans le cadre de l’introduction en bourse, les preneurs fermes auront la possibilité d’acheter jusqu’à 1 087 500 actions ordinaires de catégorie A. La valorisation de NerdWallet serait d’environ 1,2 milliard de dollars. Les teneurs de livres principaux de la proposition sont Morgan Stanley (NYSE :MME), Marchés des capitaux KeyBanc et Banque d’Amérique (NYSE :BAC). Le contenu de NerdWallet est entièrement gratuit pour tous les utilisateurs. Son modèle commercial est centré sur la génération de revenus grâce aux commissions des affiliés. Pour élaborer, il reçoit une commission lorsqu’un utilisateur s’inscrit à un service financier dans une autre entreprise en cliquant dessus à partir d’un lien NerdWallet. Cette année a apporté une augmentation significative des revenus pour NerdWallet, en particulier un bond de 32% par rapport à l’exercice précédent. L’année dernière, NerdWallet a acquis une société britannique de finances personnelles établie Connaissez votre argent, une volonté claire de s’implanter sur le marché européen. Il a également ajouté un fournisseur de prêts aux petites entreprises Fundera à son portefeuille, obtenant ainsi un accès supplémentaire à un autre marché en croissance. Depuis sa création en 2009, NerdWallet s’est développé pour inclure une base de consommateurs de 160 millions de dollars, générant plus de 150 millions de dollars de revenus annuels. En quatre cycles de financement, il a levé un total de 105 millions de dollars.

