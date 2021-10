IPO d’actions PTLO : quand est-ce que Portillo devient public ? Quelle est la fourchette de prix de l’introduction en bourse de Portillo ?

Les chaînes de restaurants ne choisissent pas toujours de devenir publiques. Cela dit, ce mois a commencé d’une manière intéressante alors que Première montre (NASDAQ :FRWRG) a fait exactement cela, faisant ses débuts au cours d’une année compliquée pour l’industrie. Le titre n’a pas connu un bon mois de cotation jusqu’à présent, mais cela n’a pas empêché l’un de ses concurrents de suivre ses traces. de Portillo, une chaîne de restaurants du Midwest connue pour sa cuisine de rue à l’américaine a annoncé qu’elle avait déposé une demande d’introduction en bourse, ajoutant à ce qui a été jusqu’à présent une saison d’introduction en bourse très chargée. Préparez-vous alors pour l’introduction en bourse de l’action PTLO.

À quoi s’attendre de l’introduction en bourse de l’action PTLO

Portillo’s a ouvert son premier restaurant en 1967 et, selon son dossier auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, exploite maintenant 67 restaurants dans neuf États différents. Basé à Oak Brook, dans l’Illinois, il a toujours mis l’accent sur la cuisine de rue à la Chicago, en particulier les hot-dogs, les hamburgers au bœuf et les salades.

L’offre devrait contenir 20,27 millions d’actions ordinaires de catégorie A avec une fourchette de prix d’introduction en bourse de 17 $ à 20 $. Au total, cela pourrait rapporter jusqu’à 405,4 millions de dollars. À la suite de l’introduction en bourse, Portillo’s devrait avoir 33,57 millions d’actions de catégorie A et 37,91 millions d’actions de catégorie B en circulation. Aux prix actuels attendus pour l’introduction en bourse, cela rapporterait à la société une capitalisation boursière comprise entre 1,2 et 1,4 milliard de dollars.

À ce stade, les investisseurs s’attendent à ce que Portillo commence à négocier dans les prochains jours, et IPO Boutique répertorie spécifiquement une date de négociation du 21 octobre, comme indiqué par un récent message sur Twitter. Si tout se passe comme prévu, l’action se négociera à la Nasdaq sous le symbole PTLO avec Jefferies, Morgan Stanley, BofA Securities et Piper Sandler comme principaux souscripteurs de l’opération.

Pourquoi c’est important

Le paysage complexe de l’industrie rend le moment difficile pour évaluer correctement la décision d’une chaîne de restaurants d’entrer en bourse. Alors que les demandes d’options de restauration sont de plus en plus élevées depuis que la réglementation initiale de la pandémie a commencé à se lever, la pénurie de main-d’œuvre a rendu difficile pour les restaurants de répondre à la demande croissante.

Alors que First Watch a eu un parcours commercial difficile jusqu’à présent, la chaîne de café Frères néerlandais (NYSE :BROS) a fait beaucoup mieux. Bien que le producteur de logiciels de restauration Pain grillé (NYSE :TOST) a connu un bon début de négociation après son introduction en bourse à la baisse, le mois d’octobre l’a vu baisser assez régulièrement.

Une partie du succès de Dutch Bros, cependant, est probablement due à son modèle commercial entièrement à emporter, un modèle qui permet aux restaurants de fonctionner avec moins de membres du personnel et de s’adapter rapidement à toute nouvelle mesure de verrouillage. Les plats à emporter semblent cependant faire partie intégrante du modèle commercial de Portillo, comme l’indiquent la configuration de son site Web et ses aspects conviviaux.

La société vaut certainement la peine d’être regardée à l’approche de l’introduction en bourse des actions PTLO.

