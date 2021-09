IPO d’actions TOST : quand Toast devient-il public ? Quelle est la fourchette de prix de l’introduction en bourse de Toast ?

Alors que le monde cherche à sortir de cette pandémie de la manière la plus rapide et la plus facile possible, diverses entreprises sont ciblées par les investisseurs. Un domaine d’intérêt pour les investisseurs est donc celui des sociétés de logiciels ciblant les petites et moyennes entreprises. En effet, à cet égard, Pain grillé, via la prochaine introduction en bourse d’actions TOST, peut être une entreprise pertinente à surveiller.

Source : TonelsonProductions / Shutterstock.com

Toast fournit une plate-forme logicielle qui permet aux restaurants d’exploiter de manière transparente un modèle commercial omnicanal. En effet, cela est devenu de plus en plus important à la suite de la pandémie de Covid-19. Les restaurants ont été contraints de passer à un modèle de livraison à la demande avec des capacités de commande en ligne. En conséquence, la plate-forme de Toast, qui fournit ces capacités, est devenue l’élément vital d’un nombre croissant de restaurants à travers le pays.

En effet, il n’est peut-être pas surprenant de voir Toast devenir public dès maintenant. L’activité de l’entreprise est en plein essor, avec plus de 48 000 restaurants partenaires. De plus, le marché brûlant des introductions en bourse se poursuit, avec plus de transactions attendues cette année que toute autre jamais enregistrée.

Pour ceux qui sont intrigués par ce que Toast a à offrir, penchons-nous sur certains des détails de cette introduction en bourse.

Ce que les investisseurs doivent savoir sur l’introduction en bourse de l’action TOST

Comme mentionné précédemment, Toast a jusqu’à présent suscité une attention considérable de la part des investisseurs. À tel point que la société a récemment annoncé qu’elle avait augmenté sa fourchette de prix d’introduction en bourse.

Il est prévu que le stock TOST soit proposé dans une fourchette de 34 $ à 36 $. Ce montant est nettement supérieur à la fourchette initiale de 30 $ à 33 $ fournie par la société dans ses déclarations initiales.

En raison de cette fourchette plus élevée, on s’attend à ce que Toast puisse être évalué à 18 milliards de dollars. De plus, le produit total de cette transaction pourrait atteindre 780 millions de dollars dans le haut de la fourchette.

Toast cherchera à utiliser ce capital pour financer l’expansion continue de son logiciel sur de nouveaux marchés. En tant que principale valeur de croissance potentielle, Toast devrait voir beaucoup d’activité le jour de l’ouverture. Les investisseurs qui cherchent à obtenir une part des 38 milliards de dollars de transactions brutes traitées par Toast voudront probablement se lancer, ou au moins surveiller de près les actions TOST.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.