IPO d’Allbirds Stock : où va la société de chaussures après les débuts de BIRD ?

Bird est le mot à Wall Street depuis qu’un innovateur de la mode a commencé à négocier sous ce symbole. Tous les oiseaux (NASDAQ :OISEAU) se spécialise dans les chaussures respectueuses de l’environnement et possède des bases aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, ce qui lui confère une portée mondiale établie qui la rend unique parmi les fabricants de chaussures américains. L’introduction en bourse d’Allbirds a chuté hier et a rapidement commencé à monter en flèche, atteignant des sommets impressionnants lors de son premier jour de bourse. Bien qu’il ait un peu baissé depuis, Allbirds est un cas intéressant à la fois pour les investisseurs et les analystes.

IPO d’Allbirds : que s’est-il passé ?

Au cours de son premier jour de cotation, l’action BIRD a augmenté de 90 %, ouvrant à 21,21 $ par action et clôturant à 28,64 $. Pour une entreprise qui avait initialement évalué ses actions individuelles à 15 $ avant l’introduction en bourse, ces chiffres sont impressionnants.

Comme l’a rapporté Chris MacDonald, contributeur d’InvestorPlace, la société a reçu une augmentation significative de sa valorisation après que les investisseurs ont commencé à penser qu’elle s’était sous-évaluée. C’est plutôt rare, et cela conduit souvent à des débuts impressionnants. L’introduction en bourse d’Allbirds a vu l’offre de 20,2 millions d’actions, levant un total de 303 millions de dollars.

Les actions sont actuellement en baisse de 8% pour leur deuxième jour, se négociant à 26,52 $ chacune. Bien qu’il s’agisse certainement d’une baisse, l’action est toujours en hausse de 4,34% depuis ses débuts.

Pourquoi est-ce important

Allbirds a choisi d’entrer en bourse avec pour mission d’attirer des investisseurs qui valorisent la durabilité. Le cofondateur et PDG Joseph Zwillinger a déclaré à Squawk Box de CNBC qu’il estimait que les investisseurs étaient attirés par l’opportunité de placer leur argent dans un véhicule d’investissement susceptible de créer « de meilleurs résultats pour la planète ».

Ses débuts arrivent à un moment opportun, alors que le besoin de durabilité dans le monde des biens de consommation est de plus en plus évident. Cette tendance s’est enflammée au cours de l’année 2021, alors que les marques de mode établies se sont efforcées d’intégrer des pratiques durables. L’année a commencé avec les débuts des détaillants en consignation Poshmark (NASDAQ :CHIC) et ThredUp (NASDAQ :TDUP), qui ont tous deux connu une année de négociation généralement bonne.

Plus récemment, Wall Street a vu les débuts d’un détaillant de lunettes à la mode Warby Parker (NYSE :WRBY), une autre entreprise qui met l’accent sur la durabilité. Depuis son introduction en bourse fin septembre, WRBY est en hausse de plus de 4 %. Son succès indique que le paysage de l’industrie est mûr pour les entreprises dans cet espace, comme l’a démontré l’introduction en bourse d’Allbirds.

Ce que cela veut dire

Allbirds n’exploite que 27 magasins physiques pour le moment, mais la société cherche à augmenter considérablement ce nombre dans les années à venir. Comme on peut s’y attendre, la plupart des ventes de cette année ont été réalisées par les canaux numériques.

Alors que l’assouplissement des restrictions de Covid-19 a entraîné une augmentation des achats en magasin cette année, les chaussures seront toujours un produit qui se prête bien aux marchés numériques, car les consommateurs peuvent acheter en toute confiance, sachant qu’ils conviendront. De plus, les produits Allbirds ont tendance à être légers, en raison de leurs matériaux durables, ce qui réduit les coûts d’expédition, ce qui ne peut que contribuer à augmenter les ventes.

Plus tôt cette année, des données ont été publiées indiquant que 66% des consommateurs mondiaux ont indiqué qu’ils seraient prêts à payer plus pour des biens produits de manière durable. C’est une excellente nouvelle pour des entreprises comme Allbirds. Le développement durable dépasse le monde de la mode car même des entreprises comme H&M (OTCMKTS :HNNMY) lui donner la priorité dans leurs opérations. Allbirds est bien placé pour continuer à révolutionner les chaussures. Quiconque recherche un jeu haussier sur la mode devrait le surveiller de près.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.