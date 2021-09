IPO d’Ami Organics : Bourses demain, prime du marché gris forte ; les analystes voient jusqu’à 35% de gains de référencement

Ami Organics est un acteur des intermédiaires pharmaceutiques qui vend aux acteurs de l’API se concentrant sur les thérapeutiques à forte croissance

Ami Organics devrait faire ses débuts en bourse le mardi 14 septembre, après avoir reçu plus de 64 souscriptions lors de l’introduction en bourse. Avant la cotation, les actions d’Ami Organics ont été cotées à une prime de Rs 157 par rapport au prix d’émission de Rs 610 sur le marché primaire. Lundi, les actions de la société chimique spécialisée se négociaient à 767 Rs pièce, une prime de plus de 25 % par rapport au prix de l’introduction en bourse, sur le marché gris, selon les personnes qui négocient des actions de sociétés non cotées. À ses débuts en bourse, Ami Organics rejoindra les sociétés cotées en bourse telles que Aarti Industries, Hikal, Valiant Organics, Vinati Organics, Neuland Organics et Atul Ltd.

Ami Organics est un acteur des intermédiaires pharmaceutiques qui vend aux acteurs de l’API se concentrant sur les thérapeutiques à forte croissance. Il s’adresse à 150 clients (dont les acteurs Laurus Labs, Cadila Healthcare, Cipla et MNC, etc.). Leur rotation élevée des actifs assure un bon retour sur capital, a déclaré un analyste. Le GMP d’Ami Organics est d’environ Rs 155, ce qui suggère un prix d’inscription possible de l’ordre de Rs 760 à 780, soit environ 25 à 30% de gains le jour de l’inscription. « L’entreprise a constamment augmenté ses revenus d’exploitation et son bénéfice net après impôts de l’exercice 19 à l’exercice 21 et environ 50 pour cent des revenus proviennent des exportations. Le multiple P/E à la fourchette supérieure du prix d’émission est d’environ 35,58 fois les bénéfices de l’exercice 21, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur de 48,91 fois. Par conséquent, les investisseurs qui se voient attribuer les actions de l’introduction en bourse peuvent les détenir à long terme. Les investisseurs qui ont raté le bus peuvent envisager de les acheter le jour de la cotation avec un délai de moyen à long terme », a déclaré à Financial Express Online Likhita Chepa, analyste de recherche principale chez CapitalVia Global Research.

Puisque les opérations de l’entreprise dépendent de la capacité de collaborer et d’innover ; une clé traçable – les usines nouvellement acquises (60% de la capacité totale) de Gujarat Organics pourraient ne pas donner de résultats efficaces, les analystes conseillent de rester prudent. « Mieux vaut être prudent qu’agressif en pariant sur une nouvelle entreprise (à ne pas oublier, dans un secteur qui est actuellement valorisé comme si de rien n’était) avec autant d’inconnues ; même les valorisations ne sont pas en notre faveur », ont déclaré les analystes de JST Investments à Financial Express Online.

Ami Organics s’occupe principalement d’antidépresseurs en pharmacie, qui est un segment de niche à forte demande. « Les actions d’Ami Organics devraient être bien cotées, le sentiment du marché s’étant à nouveau orienté vers le nord au cours de la dernière semaine. La demande de cotation en bourse sera forte et nous nous attendons à ce que la cotation soit supérieure à Rs 700 », a déclaré à Financial Express Online Rajesh Singla, fondateur et PDG de la société de conseil PreIPO Planify Consultancy.

L’introduction en bourse d’Ami Organics a été proposée à un prix attractif pour les investisseurs. “Comme les données financières semblent être solides, nous pourrions voir un gain de cotation de 30 à 35%”, a déclaré Santosh Meena, responsable de la recherche, Swastika Investmart, à Financial Express Online. Meena a également ajouté que la société pourrait toutefois bien performer à long terme grâce à de solides opportunités nationales et mondiales, la stratégie Chine +1 pourrait également fournir une croissance robuste aux sociétés chimiques de spécialité en Inde. “Nous recommanderions de conserver l’action dans une perspective à long terme”, a-t-il ajouté.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

