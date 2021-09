IPO d’Ami Organics : Dernier jour pour souscrire, la prime du marché gris baisse ; faut-il encore s’abonner ?

Ami Organics fabrique et commercialise des intermédiaires pharmaceutiques avancés utilisés pour la fabrication d’API et de NCE dans certains domaines thérapeutiques

L’introduction en bourse de Rs 570 crore d’Ami Organics a été souscrite 5,7 fois jusqu’à présent le dernier jour de l’appel d’offres. L’émission publique a reçu des offres pour 3,7 crore d’actions contre 65,42 lakh d’actions proposées. Sur le marché primaire, la prime du marché gris d’Ami Organics est tombée à Rs 95 contre Rs 155, plus tôt cette semaine, par rapport au prix d’émission. Vendredi, les actions d’Ami Organics se négociaient à Rs 705, une prime de 15,57 % par rapport au prix d’introduction en bourse de Rs 610, selon les personnes qui négocient des actions non cotées des sociétés.

Ami Organics fabrique et commercialise des intermédiaires pharmaceutiques avancés utilisés pour la fabrication d’API et de NCE dans des domaines thérapeutiques sélectionnés tels que les antirétroviraux, les anti-inflammatoires, les antipsychotiques, les anticancéreux, les anti-parkinsoniens, les antidépresseurs et les anticoagulants. Les analystes disent qu’en ce qui concerne Ami Organics, le prix de l’introduction en bourse semble modéré tandis que le portefeuille de produits et sa part de marché sont des aspects attrayants. « Le secteur chimique a émergé comme un surperformeur. Ainsi, nous pouvons constater l’intérêt des investisseurs en raison des aspects positifs », a déclaré à Financial Express Online Abhay Doshi, fondateur de UnlistedArena.com, spécialisé dans les actions pré-IPO et non cotées.

En raison du récent fiasco sur le marché primaire, Doshi a ajouté qu’il était préférable d’éviter la prime du marché gris comme indicateur de prise de décision lors de l’application des introductions en bourse. Depuis les deux dernières introductions en bourse, la prime du marché gris a échoué dans une large mesure en tant qu’indicateur de cotation. Certains des clients nationaux d’Ami Organics comprennent Laurus Labs, Cadila Healthcare et Cipla. À ses débuts en bourse, Ami Organics rejoindra les sociétés cotées en bourse telles que Aarti Industries, Hikal, Valiant Organics, Vinati Organics, Neuland Organics et Atul Ltd.

Les investisseurs d’Ami Organics attendent la cotation

Les fondamentaux d’Ami Organics semblent bons avec un PE inférieur à celui de ses pairs. «Mais techniquement, le marché au sens large reste extrêmement suracheté et une forte correction peut être due à tout moment. Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents et d’attendre la cotation. Si vous êtes abonné et attribué, attendez un certain temps pour obtenir des rendements décents dans les mois à venir », a déclaré à Financial Express Online Pavitraa Shetty, cofondatrice et formatrice de Tips2Trades.

Sur la base des chiffres de l’exercice 21, l’introduction en bourse d’Ami Organics est évaluée à un rapport cours/bénéfice de 35,6 fois et un EV/EBITDA de 25,7 fois dans la fourchette de prix supérieure de l’introduction en bourse, qui est plus élevée que le groupe de pairs coté, a déclaré un analyste. « La société détient déjà une part de marché plus élevée de 70 à 90 % dans les API clés, ce qui limitera la croissance dans un avenir proche », a déclaré Yash Gupta, analyste de recherche sur les actions, Angel Broking. Compte tenu de la valorisation onéreuse, la société de bourse lui a attribué une note « neutre ».

Ami Organics s’occupe principalement d’antidépresseurs en pharmacie, qui est un segment de niche à forte demande. Il aura un grand marché au cours de la prochaine décennie en raison du mode de vie des gens, a déclaré un analyste. “Du point de vue de l’évaluation, la direction a laissé suffisamment de place aux investisseurs pour s’y plonger. Nous pensons que l’introduction en bourse d’AMi Organics se déroulera facilement”, a déclaré à Financial Express Online Rajesh Singla, fondateur et PDG de la société de conseil PreIPO Planify Consultancy.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

