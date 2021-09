IPO d’Ami Organics : la prime du marché gris s’envole, émission entièrement souscrite jour 1 ; faut-il investir ?

Ami Organics est l’un des principaux fabricants d’intermédiaires pharmaceutiques d’API clés ayant des applications dans des domaines thérapeutiques à forte croissance. Image : site Web d’Amiorganics

L’introduction en bourse de Rs 570 crore d’Ami Organics a été souscrite 1,37 fois jusqu’à présent le premier jour de l’appel d’offres. Les investisseurs ont fait des offres pour 89,23 actions lakh contre 65,42 actions lakh offertes. Mercredi, la prime du marché gris d’Ami Organics a bondi à Rs 155 contre Rs 122. Les actions d’Ami Organics se négociaient à Rs 765 chacune, une prime de 25,4%, par rapport à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix de l’introduction en bourse, selon les personnes qui négocient des actions non cotées des sociétés.

Ami Organics a levé 171 crores de roupies auprès de 20 investisseurs clés avant l’ouverture de son introduction en bourse. La société, après consultation des banquiers d’affaires, a finalisé l’attribution de 28,01 lakh d’actions pour ancrer les investisseurs à un prix de Rs 610 par action, la fourchette de prix supérieure. Des investisseurs, notamment SBI Mutual Fund, Nippon Mutual Fund, Malabar India Fund, Kuber India Fund, UTI MF, IIFL Asset Management, Sundaram MF, Elara India Opportunities Fund et Carnelian Capital Compounder Fund ont participé au portefeuille d’ancrage. Entre autres, SBI Life Insurance, Aditya Birla Sun Life Insurance, Kotak Mahindra Life Insurance et Max Life Insurance ont également investi par le biais du livre d’ancrage.

Services financiers Motilal Oswal

Évaluation : abonnez-vous pour obtenir des gains de référencement

Motilal Oswal Financial Services aime Ami Organics en raison de son large portefeuille de produits dans les IP, de ses efforts de diversification dans d’autres domaines de la chimie de spécialité, de ses relations clients solides dans toutes les zones géographiques et de sa situation financière solide. Elle est bien placée pour exploiter les opportunités sur le marché en croissance rapide des produits chimiques de spécialité en tirant parti de sa solide R&D et de son portefeuille de produits en expansion. L’émission est raisonnablement évaluée à 41,2x P/E FY21 sur une base post-émission (P/E moyen FY21 P/E de 45x), alors qu’elle bénéficie d’une croissance plus élevée. La société de courtage pense que le marché aimerait donner une valorisation supérieure à de telles histoires de niche.

Courtage de choix

Évaluation : Abonnez-vous

À une fourchette de prix plus élevée de Rs 610, Ami Organics demande un multiple P/E de 41,2x (par rapport à son BPA FY21 de Rs 14,8), ce qui est inférieur à la moyenne de ses pairs de 48,3x. Anticipant une rentabilité moindre à moyen terme, Choice Broking estime que l’émission est à un prix raisonnable. Compte tenu du positionnement dominant de la société sur le marché dans la fabrication d’intermédiaires pharmaceutiques pour certains domaines thérapeutiques à forte croissance et à marge élevée, la croissance des activités des produits chimiques de spécialité et la baisse des niveaux d’endettement après l’introduction en bourse, elle a attribué une note « s’abonner » à l’émission. .

Services Financiers Marwadi

Évaluation : Abonnez-vous

Compte tenu du BPA ajusté pour l’exercice 21 de Rs.14,82 sur une base post-émission, la société va être cotée à un P/E de 41,16 avec une capitalisation boursière de Rs. 22 227 mn tandis que ses pairs, à savoir Aarti Industries et Hikal se négocient à un P/ E de 54,20 et 46,13 respectivement. La société de courtage a attribué une note de souscription à cette introduction en bourse, car la société dispose d’un portefeuille de produits solide et diversifié, soutenu par de solides compétences en R&D et en chimie des procédés, et est disponible à une évaluation raisonnable par rapport à ses pairs.

Titres HDFC

Évaluation : non évalué

Ami Organics fabrique et commercialise des intermédiaires pharmaceutiques avancés utilisés pour la fabrication d’API et de NCE dans certains domaines thérapeutiques tels que les antirétroviraux, les anti-inflammatoires, les antipsychotiques, les anticancéreux, les antiparkinsoniens, les antidépresseurs et les anticoagulants. Cette activité d’intermédiaires pharmaceutiques présente des barrières à l’entrée élevées, notamment en raison de : (a) une longue période de gestation pour être enrôlé en tant que fournisseur auprès des clients, en particulier auprès des clients des pays américains et européens, ce qui oblige les fournisseurs à adhérer à des exigences de conformité strictes, conduisant à une période de gestation réglementaire élevée; et (b) l’implication de produits chimiques complexes dans le processus de fabrication, qui est difficile à commercialiser à grande échelle.

Titres Kotak

Évaluation : non évalué

