IPO d’Anand Rathi Wealth sursouscrite le jour 1 ; vérifier les BPF, le statut de l’abonnement, d’autres détails ici

L’introduction en bourse d’Anand Rathi Wealth a suscité un grand intérêt de la part des investisseurs le premier jour de la vente, ainsi qu’un fort intérêt de la part des investisseurs particuliers et des investisseurs non institutionnels (NII). L’émission publique de la société de gestion de fortune s’est déroulée le premier jour de la vente avec un abonnement global atteignant désormais 1,8 fois la taille de l’introduction en bourse. Sur le marché gris également, les actions d’Anand Rathi Wealth suscitaient un vif intérêt de la part des investisseurs et se négociaient à une prime saine de 125 Rs par action par rapport au prix d’introduction en bourse de 530 à 550 Rs par action. Plus tôt dans la semaine, la prime du marché gris était d’environ 100 Rs par action. L’introduction en bourse de Rs 660 crore se termine le lundi 6 décembre.

État de l’abonnement

Jusqu’à présent, les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont fait une offre pour l’émission publique 0,01 fois tandis que les investisseurs non institutionnels (NII) ont souscrit l’émission 2,03 fois. Les NII ont fait une offre pour plus de 35 actions lakh contre 17,62 lakh pour eux. Les investisseurs de détail ont souscrit leur part de l’émission 2,82 fois, enchérissant pour plus de 1 crore d’actions d’Anand Rathi Wealth, contre 41 lakh qui leur étaient proposés. Les salariés de la firme ont souscrit près de la moitié de leur quota. Avec cela, l’abonnement global a atteint 1,8 fois la taille de l’émission.

Ce que disent les courtiers

ICICI Direct – Abonnez-vous

Les analystes d’ICICI Direct affirment qu’Anand Rathi est une pièce de théâtre sur les activités de gestion de patrimoine où le segment Ultra HNI connaît une croissance significative. « Compte tenu des fondamentaux et du potentiel de croissance, la valorisation semble raisonnable, à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix, la société est valorisée à ~7,5 % des actifs sous gestion et ~18,7x le BPA (annualisé FY22E). Le pair coté le plus proche, IIFL Wealth, a plus de Rs 2,2 lakh crore en AUM et le commerce à 25xFY22E (consensus) offre également un potentiel de croissance sain », ont-ils ajouté.

Services financiers Marwadi – Abonnez-vous

La société de courtage a attribué une note « s’abonner » à l’introduction en bourse, car la société est l’un des principaux distributeurs de fonds communs de placement non bancaires en Inde et est également présente dans les débentures liées au marché non convertibles. Les analystes ont déclaré que l’émission est disponible à des évaluations raisonnables par rapport à son homologue. Marwadi Financial Services a déclaré que compte tenu du BPA annualisé pour l’exercice 22 de Rs 29,46 sur une base post-émission, la société va s’inscrire à un P/E de 18,67x.

Nirmal Bang – Abonnez-vous

Les analystes de Nirmal Bang ont souligné que le ROE d’Anand Rathi Wealth a toujours été supérieur à celui de ses pairs comme IIFL Wealth et Edelweiss Wealth. « Avec des valorisations de 18,7 x les bénéfices annualisés d’avril à août 21, ARW offre une certaine marge de progression sur la liste, étant donné un potentiel de CAGR de 20 % des bénéfices à plus long terme combiné à une fourchette de ROE intercyclique de 20 à 30 %. Nous vous recommandons de vous abonner au numéro », ont-ils ajouté.

