IPO de CarTrade Tech souscrit 20,29 fois le jour de la clôture

L’introduction en bourse de trois jours a reçu des offres pour 26 31 74 823 actions contre 1 29 72 552 actions proposées, selon les données des échanges.

L’offre publique initiale de CarTrade Tech a été souscrite 20,29 fois le jour de clôture de la souscription mercredi.

La catégorie des acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) a reçu 35,45 fois la souscription, tandis que la partie des investisseurs non institutionnels a été souscrite 41 fois. Le quota d’investisseurs individuels de détail (RII) a été souscrit 2,75 fois.

L’offre publique initiale (IPO) de 2 998,51 crores de roupies portant sur un maximum de 18 532 216 actions de participation se situait dans une fourchette de prix de 1 585 à 1 618 roupies par action.

CarTrade Tech a déclaré vendredi avoir levé 900 crores de roupies auprès d’investisseurs clés.

Fondée en 2009, CarTrade est soutenue par des investisseurs de renom : Warburg Pincus, Temasek, JPMorgan et March Capital.

La plateforme CarTrade permet aux clients d’acheter et de vendre des voitures d’occasion ainsi que des voitures neuves.

La société est une plate-forme automobile multicanal avec une couverture et une présence sur tous les types de véhicules et des services à valeur ajoutée via ses marques : CarWale, CarTrade, Shriram Automall, BikeWale, CarTradeExchange, Adroit Auto et AutoBiz.

Axis Capital, Citigroup Global Markets India, Kotak Mahindra Capital Company et Nomura Financial Advisory and Securities (Inde) étaient les gestionnaires de l’offre.

