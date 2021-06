IPO de Doximity : 16 choses à savoir sur l’action DOCS après ses débuts à 103%

Doximité (NYSE :DOCS) l’action recule vendredi après que la société a vu ses actions monter en flèche avec son offre publique initiale (IPO).

Source : Shutterstock

Jetons un coup d’œil à l’action DOCS et à ce que les investisseurs doivent savoir sur l’introduction en bourse de Doximity.

Doximity est devenu public hier et a rapidement vu les actions de son action monter en flèche. La société a inscrit ses actions au prix de 26 $ chacune. Cependant, il les a rapidement vus monter en flèche au-delà de ce prix et ils ont clôturé à 56 $ par action. L’introduction en bourse de Doximity comprenait un total de 19 010 750 actions offertes directement par elle. Cela lui a permis de lever un produit brut de 494,3 millions de dollars de l’introduction en bourse. Il y avait également 4 289 250 actions vendues par un actionnaire existant. Doximity ne perçoit aucun produit de la vente de ces actions. La société a inscrit ses actions sur le New York Stock Exchange sous le symbole boursier DOCS. Les preneurs fermes disposent également d’une option de 30 jours pour acquérir 3 495 000 actions supplémentaires au prix de l’introduction en bourse. Les co-teneurs de livres principaux de l’introduction en bourse sont Morgan Stanley (NYSE :MME), Goldman Sachs (NYSE :GS), et JP Morgan (NYSE :JPM). Doximity est une entreprise qui propose une plateforme numérique pour les professionnels de la santé américains. Cela l’a fait servir plus de 80% de tous les médecins américains. Il leur offre une variété de services qu’ils peuvent utiliser pour leur travail. Cela inclut des outils numériques conçus pour la médecine qui leur permettent de travailler avec d’autres médecins. La négociation de DOCS hier l’a vu déplacer environ 17,1 millions d’actions. Il ne fait pas aussi chaud aujourd’hui avec un peu plus de 2 millions d’unités en mouvement au moment d’écrire ces lignes.

L’action DOCS était en baisse de 5,3% vendredi matin.

Les investisseurs ont beaucoup d’autres nouvelles qu’ils peuvent consulter dès aujourd’hui !

