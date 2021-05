IPO de Kraken : 10 choses que nous connaissons sous le nom de préparations à l’échange de crypto

Kraken IPO: 10 choses que nous connaissons comme les préparatifs d’échange crypto | InvestorPlace Aller au contenu

Alors que certains voient de sombres perspectives pour une introduction en bourse de Kraken, la société dit qu’elle est toujours dans les cartes

Par Brenden Rearick, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace 28 mai 2021, 11 h 13 HAE 28 mai 2021

le Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) L’introduction en bourse est l’un des plus grands moments de la crypto dans son histoire courte mais dense. Les investisseurs se sont ralliés à l’idée d’acheter en bourse et de la posséder également. Alors que COIN continue de trouver sa place sur le marché, d’autres échanges cryptographiques cherchent à plonger leurs orteils dans les eaux de Wall Street. Échange de crypto Kraken cherche à être le prochain jeu de crypto sur le marché boursier traditionnel. Et selon un responsable de la société, l’introduction en bourse de Kraken est en bonne voie pour arriver dès l’année prochaine.

Alors que savons-nous de l’offre publique entrante? Nous allons jeter un coup d’oeil:

Kraken est l’une des introductions en bourse les plus attendues, en grande partie en raison de sa valorisation de 4 milliards de dollars. Cependant, les investisseurs craignent que l’introduction en bourse ne se produise pas pour un certain nombre de raisons. Les craintes d’une surréglementation du marché de la cryptographie font craindre que Kraken et d’autres groupes de cryptographie ne quittent le PDG américain, Jesse Powell, qui a fait des remarques sur le déplacement de la plate-forme si des réglementations sévères s’abattaient sur l’industrie. D’autres craintes d’échec de l’introduction en bourse viennent de Bitcoin (CCC:BTC-USD) déclin récent et rapide à la suite d’Elon Musk et d’une interdiction chinoise de la cryptographie. Dans une interview avec CoinDesk, le responsable de la croissance de Kraken, Dan Held, a déclaré que tout se passait toujours comme prévu pour que Kraken tienne son introduction en bourse en 2022. “Les marchés de la cryptographie se portent bien en ce moment”, déclare Held. “Si vous regardez le volume de Kraken, aux côtés d’autres volumes d’échange, nous avons atteint des sommets historiques il y a quelques semaines.” Kraken a vraiment prospéré même à travers la tendance baissière de la crypto. La bourse a enregistré 8 milliards de dollars de transactions sur sa plate-forme en une seule journée. L’introduction en bourse de Coinbase nous en dit long sur la négociation d’échanges cryptographiques en bourse. En tant que pionnier pour l’ensemble de la classe d’actifs, les investisseurs ne savaient pas quoi penser, et le battage médiatique a fait grimper les prix. Les actions étaient initialement évaluées à 250 $. Et, bien qu’il ait brièvement grimpé au nord de 340 $, l’action s’est depuis stabilisée autour de son prix initial. En tant que deuxième jeu d’échange coté en bourse, Kraken ne devrait pas voir ces problèmes. Les problèmes pour déterminer à quoi ressemble un actif d’échange crypto sur le marché sont en grande partie compris.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

