IPO de LIC : l’augmentation du transfert d’excédents aux actionnaires n’aura pas d’impact sur les assurés, selon le secrétaire du DIPAM, Tuhin Kanta Pandey

L’offre publique initiale (IPO) de LIC, qui sera la plus importante introduction en bourse jamais réalisée en Inde, est attendue en mars 2022.

Les bonus promis aux assurés ne seront pas impactés après la méga-cotation de la Life Insurance Corporation (LIC) même si son transfert annuel de surplus au fonds des assurés diminuera à 90 % contre 95 % comme c’est le cas dans l’industrie de l’assurance privée.

« En principe, les assurés seront pleinement pris en charge pour tout ce qui leur a été confié. Les primes aux assurés ne seront pas réduites », a déclaré à FE le secrétaire du département des investissements et de la gestion des actifs publics (DIPAM), Tuhin Kanta Pandey.

Jusqu’à présent, LIC versait 95 % de son excédent aux assurés et 5 % au gouvernement. L’article 28 de la loi LIC a été modifié par la loi de finances 2021 pour modifier le ratio à 90:10 pour les assurés et les actionnaires respectivement lorsqu’elle devient une société par actions après l’introduction en bourse. Selon les règlements de l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances, les actionnaires avaient droit à 10 % de l’excédent.

L’offre publique initiale (IPO) de LIC, qui sera la plus grande introduction en bourse jamais réalisée en Inde, est attendue en mars 2022. L’introduction en bourse pourrait inclure le déchargement d’une participation gouvernementale allant jusqu’à 10 % et de nouvelles émissions d’actions par l’assureur pour les plans d’expansion des activités. Bien que l’évaluation de l’assureur soit connue plus près de la liste, on pense qu’elle vaut Rs 8 à 11,5 crore lakh, ce qui signifie qu’une vente de 10 % de participation pourrait rapporter au gouvernement environ 80 000 à 1 000 000 crore de Rs.

« La taille de l’introduction en bourse sera décidée une fois l’exercice d’évaluation terminé. La transition comptable est également en cours (redressement des livres comptables conformément à la loi sur les sociétés). Le DRHP sera déposé une fois que les livres de comptes jusqu’en septembre seront prêts… d’ici décembre-janvier », avait récemment déclaré Pandey.

Sur l’objectif de désinvestissement de 1,75 crore de Rs lakh pour l’exercice 22, le Centre a budgété 75 000 crore de Rs provenant de la privatisation de certaines CPSE telles que BPCL et des ventes de participations minoritaires dans des CPSE et un autre crore de 1 lakh de Rs provenant du désinvestissement de la participation du gouvernement dans « le secteur financier du secteur public institutions » (lire LIC) et les banques. Ainsi, l’introduction en bourse de LIC est cruciale si le gouvernement doit se rapprocher de l’objectif de désinvestissement FY22.

