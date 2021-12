IPO de LIC : le gouvernement dément les informations faisant état de retards, dit LIC sur la bonne voie pour l’introduction en bourse en janvier-mars

Les spéculations des médias mettant en doute la faisabilité de l’introduction en bourse de LIC au cours de cet exercice ne sont pas correctes. Il est réitéré que le plan est en bonne voie pour l’introduction en bourse au dernier trimestre de cet exercice, a déclaré DIPAM Secy Tuhin Kanta Pandey

Le gouvernement a démenti lundi les informations des médias faisant état d’un retard dans le projet d’introduction en bourse de LIC, affirmant que l’émission publique proposée était sur le point d’être ouverte au cours du trimestre se terminant en mars 2022. Il est réitéré que le plan est en bonne voie pour l’introduction en bourse au cours du dernier trimestre de cet exercice », a tweeté Tuhin Kanta Pandey, secrétaire du Département de l’investissement et de la gestion des actifs publics. Une fois cotée, LIC (Life Insurance Corp) est susceptible de devenir l’une des plus grandes sociétés nationales en termes de capitalisation boursière avec une valorisation estimée à Rs 8-10 lakh crore. Le gouvernement a fixé un objectif de désinvestissement de Rs 1,75 crore lakh pour l’exercice 22 et l’introduction en bourse du LIC est cruciale pour le gouvernement si cet objectif doit être atteint.

