IPO de Nubank : approfondissement de l’émission publique de la fintech soutenue par Warren Buffett

Par Dmytro Spilka

La fintech brésilienne Nubank évalue une introduction en bourse historique dans une double cotation qui devrait apporter une valorisation de l’entreprise jusqu’à 41,5 milliards de dollars. Cette décision est susceptible de faire de Nubank la banque numérique la plus précieuse au monde ainsi que la plus grande institution financière d’Amérique latine, mais que signifie cette liste pour le paysage fintech au sens large et la liste croissante de concurrents de l’entreprise ?

Au cours d’une année qui a déjà accueilli une gamme de listes de fintech de haut niveau comme Robinhood et Coinbase, l’arrivée de Nubank devrait voir 2021 avec des débuts astronomiques.

La croissance de la fintech s’est déjà accélérée à un rythme effréné en 2021 alors que l’industrie évolue continuellement à la suite de la pandémie de Covid-19 et de la poussée généralisée vers la transformation numérique qui l’a accompagnée.

Nubank a suscité beaucoup d’intérêt parmi les investisseurs tant en Amérique latine qu’à l’étranger. Notamment, Warren Buffett est devenu un fan de l’entreprise, sa société d’investissement Berkshire Hathaway injectant quelque 500 millions de dollars dans la fintech lors de sa levée de fonds en juin 2021.

Selon les chiffres du Financial Times, Nubank n’est rivalisée que par la société britannique Revolut en termes d’évaluation des rondes de financement par capital-risque. Dans cet esprit, que pouvons-nous attendre de la prochaine introduction en bourse de Nubank lorsqu’elle arrivera enfin ?

Quelle sera l’ampleur de l’introduction en bourse de NuBank ?

Alors, que savons-nous déjà de l’introduction en bourse de Nubank ? La société a déposé ses documents le 27 octobre 2021 pour son introduction en bourse à la bourse de New York, les débuts eux-mêmes devant avoir lieu avant la fin de l’année civile.

Après le soutien manifeste de Buffett à l’entreprise plus tôt dans l’année, il se peut que l’icône de Wall Street ait un succès rapide entre ses mains. Nubank a obtenu une valorisation de 30 milliards de dollars lors de sa levée de fonds menée par Berkshire Hathaway à la mi-2021.

Bien que la société ait récemment réduit ses ambitions vers une capitalisation boursière de 50 milliards de dollars pour 41,5 milliards de dollars pour tenir compte de l’incertitude actuelle du marché, la croissance soutenue de la banque challenger signifie que Buffett pourrait vraisemblablement voir l’investissement de son entreprise doubler à mesure que les conditions deviennent plus favorables et que Nubank maintient son taux de croissance.

Nubank fera l’objet d’une double cotation aux États-Unis et dans son Brésil natal. La société cherche à lever jusqu’à 3,2 milliards de dollars de la cotation grâce à la distribution de quelque 289 millions d’actions à un prix compris entre 8 et 9 dollars chacune. Cela placerait une valorisation d’entreprise d’environ 50 milliards de dollars comme objectif raisonnable pour la banque challenger.

En outre, les souscripteurs pour la cotation seront Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup et divers autres acteurs financiers majeurs.

Lors du dernier cycle de financement de l’entreprise, Nubank a atteint une valeur d’entreprise de 29,3 milliards de dollars à la suite de son cycle de série G de 750 millions de dollars en juin 2021. Ce chiffre représente une augmentation massive par rapport à l’évaluation de 9,6 milliards de dollars que l’entreprise a atteinte lors d’une collecte de fonds en 2019 qui généré 400 millions de dollars.

Pour le contexte, la plus grande institution financière d’Amérique latine, Itau Unibanco, a une capitalisation boursière d’environ 37,4 milliards de dollars au moment de la rédaction. Cela signifie que Nubank pourrait se permettre d’être en deçà de ses attentes d’évaluation initiales de 10 milliards de dollars et d’avoir toujours la plus grande capitalisation boursière parmi les principaux acteurs de la finance du continent.

Cependant, dans un écosystème fintech en croissance constante, il est probable que les plus grandes menaces pour le cours des actions de Nubank ne viendront pas de la finance traditionnelle, mais des autres banques challenger et des plateformes de services financiers.

L’essor de la Fintech

Le paysage de la fintech connaît une croissance exponentielle alors que le monde continue d’embrasser la transformation numérique à la suite de la pandémie de Covid-19. Bien que cela ait aidé des institutions comme Nubank à connaître une augmentation significative du nombre de nouveaux utilisateurs, cela a également alimenté la montée en puissance de principaux rivaux dans l’industrie.

Le financement par capital-risque des entreprises de technologie financière a dépassé les 30 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2021, alors que ces chiffres n’avaient jamais dépassé les 10 milliards de dollars par trimestre avant 2019.

Une telle croissance mondiale sismique signifie que, malgré la recherche d’une valorisation record de 50 milliards de dollars lors de sa prochaine introduction en bourse, Nubank n’est même pas la plus grande banque challenger privée du marché.

« Globalement, malgré une valorisation potentielle de plus de 50 milliards de dollars, l’entreprise a un potentiel de croissance. L’Amérique latine compte plus de 650 millions d’habitants, où une proportion assez élevée de la population n’est pas bancarisée, ce qui donne à l’entreprise la possibilité de continuer à croître à un rythme élevé. En moyenne, Nubank ajoute 2 millions de clients par mois, ce qui est assez élevé », a expliqué Maxim Manturov, responsable de la recherche en investissement chez Freedom Finance Europe.

« Le marché adressable de la banque est estimé à 269 milliards de dollars d’ici 2025. Compte tenu de sa position de leader sur le marché, de sa clientèle en croissance rapide et de l’introduction de nouveaux produits, la société continuera à développer sa base et ses revenus à un rythme rapide », a-t-il ajouté.

La poussée pour un atterrissage réussi

L’un des principaux défis auxquels Nubank peut être confrontée concerne l’intérêt suscité par les investisseurs après une série d’inscriptions décevantes dans le paysage de la fintech.

Malgré une introduction en bourse très attendue en juillet 2021, le courtage en ligne Robinhood n’a jusqu’à présent pas répondu aux attentes et a perdu 19,6 % de sa valeur de lancement suite à son arrivée sur le Nasdaq.

Pendant ce temps, la plateforme de trading de crypto-monnaie Coinbase a également connu un début de vie erratique après son inscription au Nasdaq en avril, le cours de son action ayant chuté de 34,4% en l’espace d’un mois avant qu’une récente reprise ne commence à combler l’écart.

Cependant, alors que ces autres acteurs majeurs de la fintech ont été touchés par des marchés de crypto-monnaie plus larges et des menaces de réglementation de la part de la SEC et des organes directeurs internationaux, Nubank ne souffre pas d’une telle incertitude.

La plate-forme a même récemment lancé son programme NuSócios, conçu pour offrir à ses clients la possibilité de détenir une participation dans l’entreprise sous la forme de certificats de dépôt brésiliens (BDR) – contribuant à améliorer l’inclusion financière et l’alphabétisation.

Pour une entreprise fondée en 2013, la croissance de Nubank a été étonnante. Bien qu’il soit très difficile pour les leaders du marché de se positionner au sommet de l’industrie des technologies financières en constante évolution pendant de longues périodes, les progrès de Nubank et son approche mesurée de sa cotation devraient être une source d’optimisme.

(Dmytro Spilka est un écrivain spécialisé dans la technologie et la finance basé à Londres. Il est le fondateur de Solvid et Pridicto. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

