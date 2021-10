IPO de Nykaa : la prime du marché gris s’envole de 60 % ; faut-il s’abonner ? Vérifiez les dates, la taille du lot, les détails de l’offre, la taille de l’émission

L’introduction en bourse de Nykaa à 5 352 crores de roupies, dont l’ouverture aux souscriptions est prévue le jeudi 28 octobre, a fixé un prix de 1 085 à 1 125 roupies par action.

L’introduction en bourse de Nykaa à 5 352 crores de roupies, dont l’ouverture aux souscriptions est prévue le jeudi 28 octobre, a fixé un prix de 1 085 à 1 125 roupies par action. L’émission publique sera clôturée aux souscriptions le 1er novembre 2021, selon le prospectus du hareng rouge (RHP). Sur le marché primaire, les actions Nykaa ont été cotées à une prime de Rs 660 pièce, par rapport au prix d’émission. Lundi, les actions se négociaient à 1 785 roupies chacune, soit près de 60% de prime, sur le marché gris, selon les personnes qui négocient des actions non cotées de la société.

FSN E-Commerce Ventures, qui gère Nykaa et Nykaa Fashion, est promu par Falguni Nayar et soutenu par la société de capital-investissement TPG. Les offres peuvent porter sur un minimum de 12 actions et par multiples de 12 actions par la suite. Jusqu’à 75 pour cent de l’émission nette seront réservés aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), 10 pour cent aux investisseurs de détail et les 15 pour cent restants aux investisseurs non institutionnels. Les employés existants qui détiennent des options d’achat d’actions à Nykaa ont également la possibilité de se décharger d’un total de 2,5 lakh d’actions lors de l’introduction en bourse à venir. L’entreprise a offert un rabais allant jusqu’à 10 pour cent du prix de l’offre aux employés éligibles enchérissant dans la portion de réservation des employés.

Après une petite pause, le marché primaire devrait assister à de méga IPO de startups. Alors que le compte à rebours de l’introduction en bourse de Nykaa commence, le marché semble passionné pour l’entreprise, car contrairement aux startups qui brûlent de l’argent et font des pertes, Nykaa est rentable, a déclaré un analyste. « Son chiffre d’affaires a augmenté de plus de 38 % au cours de l’exercice 2021 par rapport à l’exercice 2020. Avec env. Le segment de pénétration, de beauté et de soins personnels de 8% dans la catégorie du commerce électronique est l’un des segments les plus sous-pénétrés par rapport aux catégories de commerce électronique matures offrant une vaste portée aux start-ups comme Nykaa », Abhay Doshi, fondateur, UnlistedArena.com, traitant de Pré-IPO et actions non cotées, a déclaré Financial Express Online.

Doshi a ajouté qu’à la fourchette supérieure de Rs 1 125, son prix de vente pour l’exercice 21 est d’environ 21,6 fois, ce qui peut sembler cher, mais c’est ainsi que les startups sont évaluées actuellement. « La qualité, la rentabilité et la croissance des promoteurs et la fantaisie des introductions en bourse de startups devraient assurer la plus grande attraction pour le problème », a-t-il déclaré.

Le rendement moyen pondéré de la valeur nette pour les trois derniers exercices est de 2,82 %. Le ratio cours/bénéfice basé sur le BPA dilué sur une base consolidée retraitée pour l’exercice 2021 pour la société située dans le haut de la fourchette de prix atteint 839,55 fois. Le coût moyen d’acquisition des actions détenues par les actionnaires vendeurs varie de zéro par action à Rs 117,67 par action et le prix d’offre à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix est de Rs 1 125. L’analyste a déclaré que les valorisations de Nykaa dans la fourchette de prix supérieure s’élevaient à 839,5 fois le prix par rapport aux bénéfices et 21,6 fois les ventes FY21 et 16,2 fois les ventes annualisées FY22. « Maintenant, bien sûr, en regardant les mesures d’évaluation ci-dessus, il est clair que les évaluations sont chères. Cependant, contrairement à d’autres listes de startups cette année, Nykaa a déclaré des bénéfices, est dirigée par un promoteur et un groupe de promoteurs exceptionnels (Falguni Nayar et sa famille). Ils se sont développés de manière à créer une entreprise commerciale durable en gardant à l’esprit la rentabilité », a déclaré à Financial Express Online Aditya Kondawar, COO, JST Investments.

À l’avenir, Kondawar s’attend à ce que l’entreprise réussisse sur le marché des produits de beauté. « Nous nous attendons à ce que l’efficacité opérationnelle se déclenche étant donné la manière dont le CAPEX majeur a été effectué principalement du côté de la fondation de l’entreprise. Il faut juste être conscient que les valorisations actuelles peuvent signifier que l’action peut ne pas bouger n’importe où pendant une longue période malgré de bonnes performances commerciales. Nous avons un ‘abonnement’ sur Nykaa IPO pour le très long terme, l’exception étant si quelque chose change », a-t-il ajouté.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

