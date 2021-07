Pour l’instant, l’accès IPO sur Robinhood n’est disponible que pour certains utilisateurs sélectionnés de manière aléatoire.

L’introduction en bourse tant attendue de Robinhood pourrait bientôt arriver sur le marché. Robinhood Markets a déposé une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission concernant l’offre publique initiale (IPO) proposée de ses actions ordinaires de classe A.

Selon la déclaration, la cotation proposée des actions de Robinhood sera sur le marché boursier Nasdaq sous le symbole boursier « HOOD ». L’introduction en bourse de Robinhood pourrait se transformer en une cotation très médiatisée en 2021, mais la réponse réelle reste à voir. La date et la valorisation de Robinhood IPO sont également attendues.

Le courtage en ligne Robinhood a récemment autorisé les utilisateurs de son application de trading à demander des introductions en bourse. L’accès aux introductions en bourse permettra aux utilisateurs d’acheter des actions de sociétés à leur prix d’offre, sans aucun minimum de compte requis. Pour l’instant, l’accès IPO sur Robinhood n’est disponible que pour certains utilisateurs sélectionnés de manière aléatoire.

Cela signifie que les utilisateurs sélectionnés d’IPO Access peuvent demander des partages Robinhood IPO à partir de l’application Robinhood elle-même.

Données financières de Robinhood selon les documents S-1 :

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, par rapport à l’exercice clos le 31 décembre 2019 :

Le chiffre d’affaires total a augmenté de 245% pour atteindre 959 millions de dollars, contre 278 millions de dollars ; Bénéfice net enregistré de 7 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 107 millions de dollars ; etLe BAIIA ajusté s’est établi à 155 millions de dollars, contre un montant négatif de 74 millions de dollars.

De plus, pour le trimestre clos le 31 mars 2021, par rapport au trimestre clos le 31 mars 2020 :

Le chiffre d’affaires total a augmenté de 309 % pour atteindre 522 millions de dollars, contre 128 millions de dollars ; Perte nette enregistrée de 1,4 milliard de dollars, qui comprenait un ajustement de la juste valeur de 1,5 milliard de dollars de nos obligations convertibles et obligations au titre des bons de souscription, par rapport à une perte nette de 53 millions de dollars ; etLe BAIIA ajusté s’est établi à 115 millions de dollars, comparativement à un montant négatif de 47 millions de dollars.

Avec Robinhood, les gens peuvent investir dans des actions et des ETF sans minimum de compte, acheter et vendre des cryptos et apprendre à investir grâce à un contenu éducatif facile à comprendre. La plateforme de trading de crypto-monnaie de Robinhood propose l’achat et la vente de crypto-monnaie sans commission.

Du 21 février 2018, la veille de l’introduction du trading de crypto-monnaie par Robinhood sur sa plate-forme, au 31 mars 2021, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies est passée d’environ 450 milliards de dollars à environ 1,9 billion de dollars, en raison de l’adoption accrue du trading de crypto-monnaie par les détaillants et les investisseurs institutionnels, ainsi que la croissance continue de divers cas d’utilisation non liés à l’investissement pour les actifs cryptographiques.

En outre, le volume quotidien moyen du marché mondial de Bitcoin, qui était la crypto-monnaie la plus échangée sur la plate-forme Robinhood en valeur notionnelle pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et pour les trois mois clos le 31 mars 2021, était de plus de 54 milliards de dollars en mars 2021. , comparativement à environ 8 milliards de dollars en février 2018.

Goldman Sachs et JP Morgan agissent en tant que chefs de file conjoints de la tenue de livres pour l’offre proposée. Barclays, Citigroup et Wells Fargo Securities agissent en tant que gestionnaires actifs de livres pour l’offre proposée. L’offre se fera uniquement au moyen d’un prospectus.

Vous cherchez à investir dans des actions américaines ? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières de l’Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.