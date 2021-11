IPO de Sapphire Foods : KFC, l’opérateur Pizza Hut a souscrit 54% à ce jour le jour 2 ; que doivent faire les investisseurs ?

L’offre publique initiale de Sapphire Foods est entièrement une offre à la vente (OFS) de 1,75 crore d’actions par les promoteurs et les actionnaires existants. Image : .

L’introduction en bourse de KFC et de l’opérateur Pizza Hut Sapphire Foods India a reçu jusqu’à présent 56% d’abonnements au deuxième jour du processus d’appel d’offres. L’émission a reçu des offres pour 54,56 actions de lakh contre une taille d’offre de 96,63 actions de lakh jusqu’à présent le deuxième jour d’enchères. La partie réservée aux investisseurs de détail a été souscrite 2,97 fois, tandis que la partie réservée aux investisseurs non institutionnels n’a été souscrite qu’à 6%, et les acheteurs institutionnels qualifiés ont fait des offres pour 82 728 actions contre 52,70 actions lakh qui leur étaient réservées. Leur part a été souscrite à 2 pour cent.

Sapphire Foods, créé en 2015, est l’un des restaurateurs de la marque Yum dans le sous-continent indien. Elle opère dans le cadre d’un accord de franchise à trois voies pour Yum en Inde. Sanjay Manyal et Hitesh Taunk, analystes de recherche chez ICICI direct Research, ont attribué la note « non noté » à l’introduction en bourse. Sapphire Foods possède des marques QSR de premier plan dans son portefeuille d’opérations de restauration et bénéficie d’une présence substantielle dans l’espace QSR sur les marchés géographiques de l’Inde et du Sri Lanka.

Il surveille la qualité de l’expérience client grâce à un système sophistiqué d’enquête sur l’expérience client (GES), un outil tiers utilisé dans le monde entier pour mesurer la satisfaction client. La société de recherche a déclaré que la publicité négative de la malbouffe, l’accord de franchise non exclusif et la possibilité de résiliation et la forte concurrence dans le segment QSR font partie des principaux risques et préoccupations de l’introduction en bourse.

Les analystes de Marwadi Financial Services ont attribué une note d’« abonnement » au problème, car la société est une marque leader de restauration rapide avec une présence substantielle sur le marché et dispose d’un nouveau modèle économique de restaurant évolutif pour l’expansion. « En outre, il est disponible à une évaluation raisonnable par rapport à ses pairs », a-t-il déclaré. La société de recherche a déclaré que compte tenu de l’EBITDA ajusté TTM (juin 2021) de 1 823,74 Rs sur la base de l’émission, la société va s’inscrire à un EV/EBITDA de 41,38 avec une capitalisation boursière de 74 980 mn alors que ses pairs, à savoir Jubilant Foodworks et Westlife Development se négocient à un EV/EBITDA de 49,26 et 73,55 respectivement.

