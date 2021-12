IPO de SIDU : 11 choses à savoir alors que Sidus Space commence à négocier aujourd’hui

Aujourd’hui, les actions de Espace Sidus (NASDAQ :SIDU) a décollé dans la stratosphère lors de ses débuts sur le marché. La société de services satellitaires et d’ingénierie de conception a fixé le prix de son offre publique initiale (IPO) à 5 $ sur le Nasdaq. Cependant, l’action SIDU a grimpé jusqu’à 440 % au-dessus de son prix d’introduction en bourse pendant les heures de marché avant d’être interrompue. Depuis lors, les actions ont clôturé la journée à 12,10 $, ce qui représente une augmentation de plus de 140 %.

Source : Andrzej Puchta / Shutterstock.com

Sidus Space est une entreprise « espace en tant que service ». En effet, la société opère en tant que contractant pour les services de satellites et d’exploration des secteurs public et privé. Dans le passé, Sidus Space a fait affaire avec des noms d’espace populaires comme Nasa, L3 Harris (NYSE :LHX) et le Station spatiale internationale (ISS).

L’accélération rapide des prix du fabricant de satellites a poussé de nombreux investisseurs à vouloir en savoir plus sur l’entreprise. Par conséquent, examinons de plus près le nouveau participant du Nasdaq.

11 choses à savoir alors que l’introduction en bourse de SIDU démarre

L’introduction en bourse de Sidus Space a été établie au prix médian de 5 $, ce qui implique un produit brut total de 15 millions de dollars sur la base de 3 millions d’actions offertes. Le produit de l’offre ira aux efforts de vente, de marketing et de développement général. De plus, le prix d’introduction en bourse de 5 $ implique une capitalisation boursière de 81 millions de dollars, bien que le prix ait depuis grimpé en flèche. Carol Craig est la PDG. De plus, elle détient 96,9% du capital total de Sidus Space. Ce chiffre passera à 94,2% après l’introduction en bourse. Aucun autre dirigeant de Sidus Space ne détient de participation. L’industrie spatiale mondiale a actuellement un marché adressable total (TAM) estimé à 350 milliards de dollars. Pourtant, Morgan Stanley (NYSE :MME) estime que ce nombre pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars d’ici 2040. Selon le prospectus S1, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 885 000 dollars et une perte nette de 1,32 million de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2021. De plus, les mesures financières pour les trois premiers trimestres de 2021 étaient négativement impacté par une augmentation de 122% des dépenses de pré-IPO. Ces dépenses comprenaient l’augmentation des frais d’embauche et de conseil. La société fonde de grands espoirs sur son micro-satellite hybride en orbite terrestre basse (LEO) LizzieSat fabriqué en 3D. Le satellite se concentre sur un « développement rapide et rentable » et devrait être lancé depuis l’ISS fin 2022. Le nombre de petits satellites lancés dans l’espace est passé de 39 en 2011 à 1 202 en 2020. De plus, de 2019 à 2020, le nombre des petits satellites lancés a augmenté de plus de 300 %. La stratégie de Sidus Space est de « construire une plate-forme d’espace en tant que service tout compris pour l’économie spatiale mondiale qui élargit l’accès aux innovateurs commerciaux, gouvernementaux et universitaires ». Les atouts concurrentiels de Sidus Space comprennent son équipe de direction expérimentée, une technologie brevetée, un marché spatial en croissance et de multiples produits et services. Les risques pour le fabricant de satellites comprennent la propension à commercialiser et à vendre des satellites LEO, les collisions avec des débris spatiaux, la rentabilité et l’évolution des préférences des consommateurs. Enfin, Valeurs mobilières Boustead a été le principal et unique souscripteur pour l’introduction en bourse.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Article imprimé depuis InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/12/sidu-stock-ipo-11-things-to-know-as-sidus-space-starts-trading-today/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC