IPO de Star Health souscrit à 20 % le jour 2

L’offre publique initiale de Star Health Insurance n’a été souscrite qu’à 20 % le deuxième jour des enchères mercredi, après une souscription de 12 % le premier jour. La partie retail a été souscrite à 89 % le deuxième jour, tandis que la demande des investisseurs qualifiés est restée faible.

D’autre part, la récente introduction en bourse de Policybazaar a été souscrite deux fois le deuxième jour, Nykaa a été souscrite 4,82 fois et celle d’ICICI Lombard en 2017, un pair coté de Star Health Insurance, a été presque entièrement souscrite le jour 2 Cependant, Paytm a partagé une histoire similaire avec seulement 48% d’abonnement le jour 2, principalement en raison d’évaluations et de prix coûteux.

La compagnie d’assurance vise à lever 7 247 crores via l’émission à la fourchette de prix supérieure de 900 chacun. Avant le processus d’appel d’offres, la société avait réussi à recueillir 3 217,13 crores de auprès de 62 investisseurs principaux, attribuant un total de 3 57 45 901 actions. L’Autorité monétaire de Singapour, le gouvernement de Singapour, l’Autorité d’investissement d’Abu Dhabi, Goldman Sachs (Singapour) Pte et BNP Paribas arbitrage figuraient parmi les principaux investisseurs participant au portefeuille d’ancrage. Les investisseurs nationaux comprenaient SBI Life Insurance Company, HDFC Life Insurance Company et Edelweiss.

Les investisseurs parient avec prudence au milieu de la volatilité des marchés causée par la nouvelle variante Omicron. Il continuera en outre d’avoir un impact sur les marchés primaires et secondaires à court terme jusqu’à ce qu’une direction claire ou un déclencheur positif frappe les marchés. En outre, les valorisations et les prix élevés ont mis en garde les investisseurs, après le mauvais spectacle de Paytm en novembre, qui a entraîné des pertes énormes sur les comptes des investisseurs de détail.

Selon KR Choksey, sur la fourchette de prix supérieure de Rs 900 et la valeur comptable de Rs 63,6 pour l’exercice 21, le rapport prix/livre est de 14,2x. Compte tenu des perspectives de croissance du secteur de l’assurance-maladie de détail et de la position de l’entreprise en tant que leader du marché, la société de courtage a estimé que la valorisation était raisonnable.

La société sera cotée en bourse le 10 décembre et l’émission sera fermée aux souscriptions le 2 décembre.

