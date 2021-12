IPO de Supriya Lifescience souscrit 71,47 fois le dernier jour de la vente des actions

La vente initiale des actions a reçu des offres pour 1 03 83 31 980 actions contre 1 45 28 299 actions offertes, selon les données de NSE.



L’offre publique initiale de Supriya Lifescience Limited a été souscrite 71,47 fois le dernier jour de la vente des actions lundi.

La catégorie des investisseurs non institutionnels a reçu 161,22 fois de souscription, tandis que celle des investisseurs individuels de détail (RII) a été souscrite 55,77 fois et les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) 31,83 fois.

L’offre publique initiale (IPO) de Supriya Lifescience a été entièrement souscrite quelques heures après l’ouverture des souscriptions jeudi grâce à une forte réponse des investisseurs particuliers.

L’introduction en bourse avait une nouvelle émission jusqu’à Rs 200 crore et une offre de vente jusqu’à Rs 500 crore. Il avait une fourchette de prix de Rs 265-274 par action.

La société a levé mercredi Rs 315 crore auprès d’investisseurs clés.

Le produit de la nouvelle émission sera utilisé pour financer les dépenses d’investissement, le remboursement de la dette et les objectifs généraux de l’entreprise.

Supriya Lifescience est l’un des principaux fabricants et fournisseurs indiens d’ingrédients pharmaceutiques actifs, en mettant l’accent sur la recherche et le développement. ICICI Securities et Axis Capital étaient les gestionnaires de l’offre.

