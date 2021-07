IPO de Tatva Chintan sursouscrite 17 fois : dernier jour d’enchères aujourd’hui, forte prime sur le marché gris

in

Tatva Chintan Pharma rejoindra des pairs tels que PI Industries, Aarti Industries, Atul, Deepak Nitrite, Vinati Organics, SRF, entre autres sur les bourses en cas de cotation réussie.

L’introduction en bourse de Rs 500 crore de Tatva Chintan Pharma a été souscrite 17,22 fois par des investisseurs, le dernier jour des enchères étant toujours en cours. Le fabricant de produits chimiques de spécialité a suscité un vif intérêt de toutes les poches d’investisseurs après que l’émission a été sursouscrite dans les deux premières heures de la vente vendredi dernier. Les actions de la société ont également impressionné sur le marché gris, se négociant à une forte prime par rapport au prix d’émission. Les investisseurs peuvent enchérir sur l’émission jusqu’à aujourd’hui soir dans la fourchette de prix de Rs 1 073 à Rs 1 083 par action dans un lot de 13 actions.

Jusqu’à présent, les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont fait une offre pour 27,59 actions lakh contre 9,31 à l’offre, souscrivant à leur part de l’introduction en bourse 2,96 fois. Les investisseurs non institutionnels ont souscrit leur part de l’émission 16,01 fois, offrant jusqu’à présent 1,03 crore d’actions. Les investisseurs de détail ont jusqu’à présent offert le nombre maximum d’actions, en souscrivant à leur part 25,89 fois. Dans l’ensemble, les investisseurs ont fait une offre pour 5,61 crore d’actions contre 32,62 lakh, ce qui se traduit par un taux de souscription de 17,22 fois.

L’émission est un mélange d’une offre de vente par des investisseurs existants et d’une nouvelle émission d’actions par la société. Alors que Rs 275 crore de l’émission ira aux actionnaires vendeurs, Rs 225 crore seront utilisés par Tatva Chintan Pharma pour financer les plans d’expansion de leur installation de Dahej et pour moderniser l’installation de R&D à Vadodara. La participation des promoteurs dans la société passera de 100 % à 79,17 % après l’introduction en bourse, tandis que la participation publique passera de 0 % à 20,83 %.

Sur le marché gris, les actions de Tatva Chintan Pharma se négociaient à une prime de près de Rs 760 par action par rapport au prix d’introduction en bourse de Rs 1 083 pièce, selon des personnes travaillant dans l’espace non coté. La prime n’a cessé d’augmenter au cours de la semaine dernière. Le bénéfice net de Tatva Chintan Pharma a augmenté à un taux de croissance annuel composé de 62% entre l’exercice 2018 et 2021. Au cours de l’exercice précédent, la société a déclaré un bénéfice net de Rs 52,3 crore. Le chiffre d’affaires a augmenté de 30,3 %.

« Nous aimons Tatva Chintan Pharma en raison de sa position de leader, de son large portefeuille de produits, de sa solide relation client et de ses barrières à l’entrée élevées. La société devrait connaître une forte croissance au cours des 2-3 prochaines années compte tenu de ses plans d’expansion », ont déclaré les analystes de Motilal Oswal dans une note pré-IPO. “L’émission est évaluée à 45,9x P/E FY21 sur une base post-émission, ce qui semble raisonnable par rapport à ses pairs (P/E moyen de 59x), car elle bénéficie d’une croissance des bénéfices plus élevée”, ont-ils ajouté. La société de bourse a une cote « s’abonner » à l’émission. De même, en épinglant une note « d’abonnement » sur le problème, les analystes de Choice Broking pensent que l’introduction en bourse est proposée à un prix inférieur à la moyenne des pairs de 57,2x.

Tatva Chintan Pharma rejoindra des pairs tels que PI Industries, Aarti Industries, Atul, Deepak Nitrite, Vinati Organics, SRF, entre autres sur les bourses en cas de cotation réussie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.