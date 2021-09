IPO de Vijaya Diagnostic: les investisseurs d’ancrage pompent 566 crores de roupies, Goldman Sachs, CLSA et d’autres achètent une participation

Vijaya Diagnostic cherche à lever 1 894 crores de roupies grâce à l’émission publique d’actions. (Photo : REUTERS)

Vijaya Diagnostic Center a levé 566,12 crores de roupies auprès de 29 investisseurs clés avant son introduction en bourse (offre publique initiale). La société basée en Inde du Sud a alloué 1 06 61 418 actions dans la fourchette de prix supérieure à 531 Rs par action pour ancrer des investisseurs tels que Goldman Sachs, CLSA, Fidelity International et Abu Dhabi Investment Authority. L’introduction en bourse est ouverte à la souscription aujourd’hui et restera ouverte jusqu’à la fin de la semaine. Vijaya Diagnostic cherche à augmenter le crore de Rs 1 894 grâce à l’émission publique d’actions dans la fourchette de prix de 522 à 531 Rs par action.

Goldman Sachs, Fidelity et ADIA choisissent la participation

La participation la plus importante parmi les investisseurs phares a été acquise par Fidelity Investment Trust. Un total de 8,68 actions de lakh a été alloué à Fidelity Investment Trust, ce qui représente 8,15 % de la partie d’ancrage totale, pour Rs 43,13 crore. Goldman Sachs Singapore a récupéré 5,28% de la totalité de la partie ancre ou 5,63 parts lakh. Abu Dhabi Investment Authority a acheté 4,5 actions lakh pour Rs 23,89 crore. Le fonds DSP Healthcare a acheté 4,68 lakh d’actions de Vijaya Diagnostic via la partie d’ancrage, la plus importante parmi les systèmes de fonds communs de placement nationaux. Les autres investisseurs nationaux comprennent SBI, Edelweiss, Axis Mutual Fund, Nippon Life, Kotak Mahindra et ICICI Prudential.

Que disent les analystes ?

Courtage de choix : à éviter

VDCL est présent dans le segment du diagnostic et de la radiologie ; cependant, ses pairs ne sont principalement présents que dans le domaine du diagnostic. La société est un acteur régional, tirant environ 95 % de son activité de la région de l’Andhra Pradesh et du Telangana, tandis que ses pairs sont largement multirégionaux. VDCL tire principalement la quasi-totalité de son activité de clients sans rendez-vous, ce qui est beaucoup plus élevé que ses pairs. Le secteur du diagnostic continuera d’avoir une tendance de croissance séculaire avec de bonnes capacités de génération de flux de trésorerie. Cependant, la hausse des coûts des soins de santé peut mettre à rude épreuve la rentabilité du secteur. À une fourchette de prix plus élevée de Rs. 531, VDCL exige un multiple P/E TTM de 47x, ce qui correspond à la moyenne des pairs. Ainsi, la question semble être entièrement tarifée. Ainsi, nous attribuons une note « ÉVITER » pour le problème.

Titres IIFL : abonnez-vous maintenant

Dans la fourchette de prix supérieure, Vijaya Diagnostic Center Limited exige un multiple de PE d’environ 64,3 fois les bénéfices de l’exercice 21, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur de 90,8 fois. Compte tenu du potentiel de croissance futur du secteur de la santé, des revenus d’exploitation, de l’EBITDA et de la croissance du PAT de 13,5%, 23,9% et 35,5% CAGR au cours de l’EX19 à FY21, respectivement, un ROE et un ROCE solides de 23,64 % et 42%, respectivement au cours de l’EX21, dette -Entreprise libre avec des plans d’acquisition et d’expansion, des offres de services diversifiées et de solides capacités techniques de l’entreprise, nous recommandons de « S’abonner » à la question dans une perspective à long terme.

Reliance Securities : souscrire dans une perspective à long terme

L’introduction en bourse est évaluée à 64 fois les bénéfices de l’exercice 21, ce qui semble être une décote de 15 à 40 % par rapport à la valorisation de ses pairs comme Metropolis et Dr. Lal PathLab. Cependant, compte tenu de ses bénéfices annualisés pour l’exercice 22E, son prix est de 41x, ce qui semble raisonnable. Nous pensons en outre que la performance tiède de Krsnaa Diagnostic après la cotation (IPO a été évaluée à 16x les bénéfices de l’exercice 21), les investisseurs ne devraient pas s’attendre à un gain substantiel de cotation. Cependant, une génération de trésorerie stable, un bilan supérieur, un ratio de rendement décent et des perspectives saines pour le secteur de la santé dans le pays sont de bon augure pour l’entreprise. Nous recommandons de S’INSCRIRE à l’IPO dans une perspective à long terme.

