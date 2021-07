IPO de Zomato entièrement souscrite le jour 1 ; Part des investisseurs particuliers sursouscrite 1,65 fois

in

Avant l’introduction en bourse, le géant de la livraison de nourriture a réussi à lever 4 200 crores de roupies auprès d’investisseurs clés. (Photo : REUTERS)

L’offre publique initiale très attendue de Zomato a été entièrement souscrite par les investisseurs le premier jour de l’offre. Jusqu’à présent, l’introduction en bourse a été souscrite 1,07 fois, menée par des investisseurs particuliers qui ont sursouscrit leur part de l’émission. L’introduction en bourse de 9 375 crores de Rs a été ouverte à la souscription aujourd’hui matin après avoir levé 4 200 crores de Rs auprès d’investisseurs clés. Les investisseurs peuvent encore soumissionner pour l’émission publique à la fourchette de prix fixée de Rs 72-76 par action, jusqu’à vendredi soir. Zomato, la licorne locale de livraison de nourriture, serait la première de nombreuses startups technologiques indiennes qui devraient bientôt être cotées en bourse.

Alors que les investisseurs particuliers ont été les premiers à souscrire intégralement à l’émission, les Qualified Institutional Buyers (QIB) ont jusqu’à présent offert 98% de la part qui leur était réservée et les Non-Institutional Investors (NII) ont offert 12% de la part réservée. Les salariés de Zomato ont souscrit 18% de leur part. L’introduction en bourse tant attendue de Zomato suscite un intérêt massif de la part de toutes les poches d’investisseurs. Avant l’introduction en bourse, le géant de la livraison de nourriture a réussi à lever 4 200 crores de roupies auprès d’investisseurs clés, y compris des investisseurs mondiaux de renom tels que Tiger Global, Blackrock, le gouvernement de Singapour, JP Morgan, Goldman Sachs et Morgan Stanley.

