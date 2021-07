IPO de Zomato la semaine prochaine ; vérifier la fourchette de prix, la taille du lot, les détails de l’enchère de l’émission publique de 9 375 roupies

L’offre publique initiale (IPO) très attendue de Zomato arrivera sur Dalal Street le 14 juillet la semaine prochaine. (Photo : REUTERS)

L’offre publique initiale (IPO) très attendue de Zomato arrivera sur Dalal Street le 14 juillet la semaine prochaine. La plate-forme de livraison de nourriture en ligne cherche à augmenter le crore de Rs 9 375 grâce à l’émission, à la fourchette de prix de 72 à 76 Rs par action. L’offre consistera en une nouvelle émission d’actions et une offre de vente (OFS) par la société mère de Naukri.com, Info Edge. Le géant de la livraison de nourriture serait la première des nombreuses startups technologiques indiennes à être cotée en bourse. La société compte parmi ses investisseurs Ant Financials, Info Edge, Sequoia et Uber et n’a pas de promoteur.

La méga IPO de Zomato aura 75% de la part réservée aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) tandis que 15% est réservé aux investisseurs non institutionnels (NII). Seuls 10% de l’émission publique sont ouverts aux investisseurs de détail, ce qui se traduit par simplement Rs 937 crore. Les investisseurs peuvent faire une offre pour l’émission dans la fourchette de prix de 72 à 76 Rs par action de valeur nominale Re 1. Les offres peuvent être faites pour un minimum de 195 actions et par multiples par la suite. L’introduction en bourse aura également 65 lakh actions réservées aux employés de la société. Zomato a reçu l’approbation de SEBI la semaine précédente.

Nouvelles connexes

Info Edge, TCS, HDFC, Shyam Metalics, Bajaj Healthcare, RailTel Corporation en bref IPO de Zomato : les actions se négocient avec une forte prime sur le marché gris suite au feu vert de SEBI à ​​l’émission publique Info Edge, Yes Bank, HDFC Bank, Federal Bank, Maruti Suzuki, Vodafone Idea en bref

La plate-forme de livraison de nourriture recevra Rs 9000 crore de l’introduction en bourse. Selon le RHP déposé par Zomato, la société utilisera 6 750 crores de roupies pour financer des initiatives de croissance organique et inorganique, tandis que le reste sera utilisé à des fins générales de l’entreprise. Au cours de l’exercice se terminant en mars 2020, le revenu total de Zomato s’élevait à 2 742 crores de roupies. Pendant la pandémie, les revenus de l’entreprise ont été enregistrés à 1 367 crore de Rs. Zomato reste pour l’instant une entité déficitaire.

Lors de la récente levée de fonds, Zomato était évalué à 5,4 milliards de dollars post-argent. Tiger Global, Fidelity et Kora Management ont été parmi les derniers investisseurs dans Zomato à pomper 250 millions de dollars.

« L’introduction en bourse de Zomato marquerait la première cotation significative sur Internet en Inde. Avec une contribution de plus de 80 % aux revenus, la livraison de nourriture est le fondement, un marché à deux acteurs maintenant bien qu’une concurrence accrue soit possible », a déclaré la société de courtage et de recherche étrangère Jefferies plus tôt cette année. La société de courtage a souligné que sur la consommation alimentaire totale en Inde, qui représente près d’un quart du PIB du pays, seulement 10 % sont consacrés aux services de restauration. Cela se compare à plus de 50 % des dépenses en Chine et aux États-Unis. Après la vague de consolidation, la livraison de nourriture est désormais un marché à deux acteurs avec des parts globalement similaires pour Zomato & Swiggy, ont-ils ajouté.

Alors que la société tentait de gagner plus de parts de marché et d’étendre ses activités, les volumes devraient augmenter pour Zoamto ainsi que pour son rival Swiggy. Avec cela, selon un récent rapport de CLSA, la rentabilité a pris une place centrale dans l’industrie alors que les deux sociétés tentent d’améliorer l’économie de leur unité.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.