IPO de Zomato : les actions se négocient avec une forte prime sur le marché gris suite au feu vert de SEBI à ​​l’émission publique

Zomato est la société indienne de licorne cultivée en Inde et l’une des introductions en bourse les plus attendues.

Zomato, plate-forme de livraison de nourriture en ligne, les actions se négociaient avec une forte prime sur le marché primaire, après que la société a reçu le feu vert de SEBI pour augmenter Rs 8 250 crore grâce à une introduction en bourse. Info Edge, un actionnaire clé de Zomato, a réduit de moitié la taille de son offre de vente (OFS) à Rs 375 crore contre Rs 750 crore prévu plus tôt. Mardi, les actions de Zomato ont été cotées à une prime de 16,5 roupies chacune, par rapport à la fourchette de prix provisoire de 70 à 72 roupies par action. Les actions se négociaient à Rs 88,5 chacune, ce qui implique une prime de 23% par rapport au prix provisoire de l’introduction en bourse, selon les personnes qui négocient des actions de sociétés non cotées.

Zomato est la société indienne de licorne cultivée en Inde et l’une des introductions en bourse les plus attendues. Il y a beaucoup de zèle sur D-Street avant même l’annonce de l’introduction en bourse. «Le marché s’attend à une fourchette de prix de Rs 70-72 pour l’introduction en bourse de Zomato. La cotation de la startup licorne sera davantage axée sur ses valorisations, car le marché n’évaluera probablement pas ces sociétés traditionnellement », a déclaré à Financial Express Online Abhay Doshi, fondateur de UnlistedArena.com, spécialisé dans les actions pré-IPO et non cotées. . Doshi a ajouté que DoorDash Inc. récemment cotée sur NYSE a donné des rendements exceptionnels à ses investisseurs alors que l’Inde en est encore à ses balbutiements dans ce secteur où il existe d’immenses opportunités de croissance.

Zomato s’est avéré être une bénédiction pour la plupart des professionnels qui ont une vie trépidante ou pour les gens normaux qui restent à la maison. Zomato livre des plats fraîchement préparés, ce qui manque à de nombreux restaurants à service rapide (QSR), a déclaré un analyste. « Une société similaire, DoorDash Inc, a été cotée au NYSE en décembre 2020, le prix d’émission était de 102 $ et l’action cotée à une prime de 78 %, son prix de marché a atteint 205,97 $ le 19 février 2021. Nous attendons une réponse similaire pour Zomato. », a déclaré à Financial Express Online Rajesh Singla, fondateur et PDG de la société de conseil en pré-introduction en bourse Planify India.

La société mère de Naukri.com, Info Edge détient une participation d’environ 18,55 pour cent dans la plate-forme de livraison de nourriture. L’offre comprend une nouvelle émission d’une valeur de plus de 7 000 crores de roupies. En février de cette année, Zomato avait levé 250 millions de dollars (plus de 1 800 crores de roupies) en financement auprès de Tiger Global, Kora et d’autres, valorisant la plateforme de commande de nourriture en ligne à 5,4 milliards de dollars. L’émission publique de Zomato est l’une des introductions en bourse les plus attendues de cette année.

Kotak Mahindra Capital Company, Morgan Stanley India Company Pvt Ltd et Credit Suisse Securities (India) Pvt Ltd sont les coordinateurs mondiaux et les principaux responsables de la gestion du problème.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.